米芝蓮2025｜年輕主廚大獎Frankie Wong主理ANKÔMA $498澳洲和牛魚子醬意粉餐

今屆《香港澳門米芝蓮指南2025》年輕主廚大獎，由米芝蓮入選餐廳ANKÔMA的29歲港人主廚Frankie Wong(王歲允)奪得。他於2022年中旬創立ANKÔMA，將法國料理與亞洲元素融合，帶領每位不到30歲、年輕且充滿熱忱的廚師團隊，為料理注入活力與熱情。 文：Vera Gee



前二星法國名店精進廚藝 Frankie是土生土長港人，他的廚藝生涯於2016年於馬哥孛羅港威酒店展開，及後在香港半島酒店的Verandah Kitchen雕琢廚藝。到2020年加入米芝蓮一星餐廳ZEST by Konishi，其後在米芝蓮二星餐廳Écriture得到主廚 Maxime Gilbert的薰陶和指導，提升烹調投巧。現在他採用的技藝是深受Maxime的影響，結合法式及日式廚藝，搜羅世界各地的優質食材入饌，突顯地區特色風味。



坐吧枱吃10道菜嘗味餐單 餐廳設有8個吧枱座位，由Frankie主理，主要供應10道菜嘗味餐單($1480)。招牌菜包括以火山石烤製的牛油熟成龍蝦尾，配以櫻花蝦南瓜醬、自家製辣油和關東煮風味燉大根。另一道法國涅拉康乳鴿用上不同烹調方式演繹，如串燒內臟、慢煮烤製鴿腿丸子，以及香煎脆皮鴿胸。澳洲M9和牛西冷以三食形式示人，有香煎和牛配西芹頭蓉及松露牛肉汁、牛丼炒飯配醬油醃製蛋黃，還有生牛肉他他配薯仔批。亮點烤三黃雞配以北海道七星米及新鮮三文魚子和香葱，加上特製的黃酒忌廉醬，別樹一格。

露台專屬單點及套餐 露台區則提供單點及套餐，用餐氣氛更輕鬆。套餐包括餐前小吃、魚子醬意粉、M3澳洲和牛西冷扒配薯條或焗豬扒炒飯配印法混合香料醬及芝士、雪糕，只需$498。

溫馨氛圍下享受高質美食 Frankie獲得年輕主廚大獎後深感榮幸表示：「繼去年主廚蔡明輝，我很自豪成為另一位獲得此項大獎殊榮的本地廚師。我要感謝Écriture的Maxime Gilbert和Heloise Fischbach兩位大廚的啟發，以及我的團隊和食客的信任，他們都激勵著我繼續投入熱情。這項大獎屬於整個團隊，從一開始，我們的目標便是打造一個溫馨不矯揉的氛圍，讓客人能夠享受高質素的美食體驗。展望未來，我們將致力為饕客提供更精彩的美食旅程。」

ANKÔMA 地址: 尖沙咀赫德道2號金麟商業中心5樓

電話: 2981 1688/ 5711 8881

用餐時段：第一輪6pm-8:30pm，第二輪9pm-11:45pm

網上訂座：按此

