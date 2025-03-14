米芝蓮2025｜首獲一星現代法式料理Ami 法籍名廚嚴選優質當季食材展現大自然精華

今屆港澳米芝蓮指南首次奪得一星有中環法國餐廳Ami，餐廳於2021年開業，走現代法式料理路線。集團法籍愛將行政總廚Nicolas Boutin自2017年一直帶領同集團旗下高級法國餐廳 ÉPURE，連續每年摘下米芝蓮一星殊榮，早前擔大旗掌舵Ami，即替餐廳披上一星光環。 文：Vera Gee

曾任明珠台節目嘉賓 Nicolas Boutin曾擔任明珠台節目《IN VINO VERITAS》嘉賓，帶隊赴法國多個城鎮和市集發掘新鮮食材。記者多年前曾訪問他時，他透露堅持選用法國優質的當季食材入饌，而對他留下深刻印象。他的選材理念延伸到Ami，注重食材本質，將大自然的精華完全呈現出來。餐廳提供總廚品味晚餐(6道菜$1188；8道菜$1588)，網站顯示餐單有法國露筍配慢煮法式香草蛋及魚子醬、紹興酒焗蟹肉、虹鱒魚配櫛瓜及安喬乾辣椒、法國龍蝦酥皮盒、法國芭芭拉鴨配奶油南瓜及蔓越莓汁、紅莓雲呢拿法式千層酥等。午餐也供應以上款式，3道菜$598起，有齊餐前小吃、前菜、主菜、甜品或芝士、法式美點及餐茶。

「相信你自己，就已經成功了一半。」 Nicolas分享得獎感受：「相信你自己，就已經成功了一半。在疫情期間開設Ami絕非易事，但我們的堅持終於獲得了回報。正如俗語所說: 『從你在的地方開始，用你擁有的東西，做你能做的事。』我們非常榮幸獲得米芝蓮的認可，這是對我們團隊在烹飪和服務上努力不懈的最好證明。我們將持續追求卓越，為每位食客提供難以忘懷的用餐體驗。」

藏有多款珍稀威士忌 餐廳擁有超過2,000支葡萄酒及400款珍稀威士忌配對法式料理。自然木系室內設計由著名設計公司Yabu Pushelberg創作，牆上掛滿別緻的森林及動物畫作，並設有露台座位，環境寫意，格調愜意輕鬆。

Ami 地址：中環遮打道18號歷山大廈3樓302號舖 電話 / WhatsApp：3185 8396 網頁： www.ami-woodear.hk