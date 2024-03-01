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生活
2024-03-01 17:30:00

粉底2024推介｜2024春夏底妝特輯 盤點新出粉底液、氣墊粉餅、遮瑕產品(持續更新)

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粉底2024推介｜2024春夏底妝特輯 盤點新出粉底液、氣墊粉餅、遮瑕產品(持續更新)

粉底2024推介｜2024春夏底妝特輯 盤點新出粉底液、氣墊粉餅、遮瑕產品(持續更新)

粉底2024推介｜來到2024年，自然裸妝風氣依然持續，不少粉底亦再度升級，除了均勻膚色及遮瑕效果等基本功效之外，不少粉底液及氣墊粉底都加入了護膚成分，務求化妝同時護膚，持續使用改善膚質，化妝品自然可以愈用愈薄！今次介紹多款2024新出的粉底液、氣墊粉底，更有好用的妝前底霜及遮瑕產品，入手前不妨參考一下。

粉底2024推介｜Christian Louboutin Beauty霧感持妝粉底液

Christian Louboutin Beauty推出首款粉底液「霧感持妝粉底液」，粉底液質地如絲綢般柔滑，具有霧感遮瑕力、同時透出高質感的自然光澤，打造持久輕盈霧感妝效。

粉底液採用純素配方，蘊含珍貴紫水晶寶石的超細粉末複合物，塗抹後肌膚即時感到滋潤補水不乾燥，高雅的霧面啞光妝效帶來遮瑕效果，以及24小時持久輕盈透氣的舒適感。粉底液備有9色選擇，更貼心地分為冷色調(C)、自然色調(N)和暖色調(W)3款色調，再以數字劃分深淺度，數字越小越為淺，適合不同膚色。

作為品牌第一款粉底液，設計亦花了不少心思，透明玻璃瓶身刻上金色Christian Louboutin標誌；金色瓶蓋配上標誌性窩釘的金環設計，戴上屬於Christian Louboutin高貴皇冠加冕，為設計增添現代氣息。

粉底液2024推介｜Christian Louboutin Beauty霧感持妝粉底液 $700 粉底液2024推介｜Christian Louboutin Beauty霧感持妝粉底液 $700 粉底液2024推介｜Christian Louboutin Beauty霧感持妝粉底液 $700 粉底液2024推介｜Christian Louboutin Beauty霧感持妝粉底液 $700

粉底2024推介｜Sisley 植物持久養肌粉底液

Sisley 的彩妝產品均備有護膚功效，有「有色護膚品」的美譽。全新植物持久養肌粉底液，結合青瓜萃取、綠扁豆萃及桃花萃取，帶來深層滋潤、收細粗大毛孔及高效抗氧化和抗炎等功效。

植物持久養肌粉底液不含油分，塑造啞緻妝容，不變色及不脫妝。更可層疊塗抹，打造中度至高度遮瑕的底妝。只需輕輕一抹，便能平滑毛孔、柔焦貼膚、遮蓋毛孔，讓各種肌膚瑕疵輕易隱藏於膚色當中。持續使用，令膚質更趨平滑細緻，膚色越見均勻亮麗。全系列12款色調適合不同膚色。

粉底液2024推介｜Sisley植物持久養肌粉底液 $750/30ml 粉底液2024推介｜Sisley植物持久養肌粉底液 $750/30ml 粉底液2024推介｜Sisley植物持久養肌粉底液 $750/30ml

粉底2024推介｜ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液

新一代修護粉底Designer Glow設計師光感修護粉底液，注入藍珠光訂製配方，蘊含獨家研發普魯士藍珠光微粒，為肌膚補充因隨年齡增長而流逝的「原生藍光」，可校正亞洲人蠟黃、暗沉的肌膚；配合全新鏡光折射珍珠微粒，使肌膚隨光綫折射出純正光澤，持妝一整天仍無懼氧化暗沉，散發原生光澤。

加上獨有的Silk-to-skin絲滑貼膚科技，解鎖高級絲緞質感，一抹輕盈透薄，柔滑貼服。同時揉合80% 護膚成分，以透明質酸及細胞間脂質，全日打造原生肌般水潤無瑕妝容。

粉底液更新加入輕潤修護美容油，讓粉底質地更為細緻親膚，均勻易推，使用時更舒適輕盈，完美貼妝。

 

粉底液2024推介｜ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 $655/30ml 粉底液2024推介｜ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 $655/30ml 粉底液2024推介｜ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 $655/30ml 粉底液2024推介｜ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 $655/30ml

粉底2024推介｜su:m37° 純素保濕潤唇霜與純素透亮氣墊粉底

氣墊粉底具有柔和的塗抹性，含有70%肌膚護理成分，能鎖水保濕、抑制黑色素合成和抗氧化，更有改善皺紋和美白的功效，化妝同時護膚，為肌膚帶來SPF50+/PA+++的防曬防護。

加入光貼合聚合物，能在體溫下讓粉底溫和融化並緊密貼合肌膚，增強光澤感和持久力；而彈性體成分，則能使肌膚紋理更加細滑，彷如嬰兒肌般完美無瑕。

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氣墊粉底2024推介｜su:m37° 純素保濕潤唇霜與純素透亮氣墊粉底 SPF50+/PA+++ $380 / 13g + 13g (Refill) 氣墊粉底2024推介｜su:m37° 純素保濕潤唇霜與純素透亮氣墊粉底 SPF50+/PA+++ $380 / 13g + 13g (Refill)

粉底2024推介｜NARS LIGHT REFLECTINGTM 原生光亮肌粉底液

NARS Light Reflecting原生光亮肌粉底液帶來嶄新配方，是首支結合化妝及護膚的雙效粉底，一方面能即時平滑肌膚、達至柔焦美肌效果，亦能輕易遮蓋臉上痘印、紅印及膚色不均的問題。另一方面加入護膚成分，能讓肌膚於6周後更明亮，即使在卸妝後亦能持續善肌膚透亮度。更有獨家的「光遮瑕」技術，可提升肌膚捕捉和折射光線的能力， 映射潤澤亮肌。而抗污染成分，則可抵禦因環境壓力而帶來的肌膚問題及抗藍光效果，建立肌膚防禦屏障。

粉底液2024推介｜NARS LIGHT REFLECTING 原生光亮肌粉底液 $470 (19色)

粉底液2024推介｜NARS LIGHT REFLECTING 原生光亮肌粉底液 $470 (19色)

遮瑕2024推介｜YSL BEAUTÉ ALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液

延續ALL HOURS高級訂製的傳統，YSL BEAUTÉ 推出ALL HOURS恆時輕透霧光系列的新成員：ALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液，提供全面遮瑕、不易卡粉並具保濕功效的液態遮瑕配方，適用於臉部和眼部。

遮瑕液蘊含85% 護膚精華成分基底配方，同步遮瑕、修容及提亮，遮瑕液配方經精確計算，呈現自然光澤啞緻妝效，提供全面遮瑕、防水防汗、24小時零卡粉且具保濕功效，可減少眼部和面部瑕疵，令肌膚紋理質感更美麗細緻。使用時，只需在眼周輪廓和泛紅位置點塗，輕鬆填平細紋和參差不均的肌膚紋理。遮瑕液更特別配置全效三角刷頭，能觸及臉部的所有角度，利用棒尖或刷頭纖幼面，精準遮掩小瑕疵或作大幅度遮瑕及修容。

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遮瑕液2024推介｜YSL BEAUTÉ ALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液 $370(8色) 遮瑕液2024推介｜YSL BEAUTÉ ALL HOURS恆時輕透霧光全效遮瑕液 $370(8色)

底霜2024推介｜BOBBI BROWN 維他命營養柔亮精華 $720

全新的維他命營養柔亮精華質地清爽順滑，適合任何膚質使用。蘊含多重功效配方，一抹保濕，瞬間撫平肌膚紋理、滋潤肌膚及增強肌膚屏障，塑造透亮絲滑的妝前肌膚。使用時，更可使用雙重疊加技術，第一層先以維他命營養柔亮精華為肌膚補充水分，第二層搭配王牌的No.1維他命營養底霜使用，為肌膚鎖緊水分，瞬間保濕澎潤，拯救肌膚乾燥脫皮、底妝斑駁、毛孔堵塞、出油卡粉等問題，為後續絲滑持久的妝容建立完美基礎。

BOBBI BROWN 維他命營養系列 BOBBI BROWN No.1維他命營養底霜 $610 BOBBI BROWN 維他命營養柔亮精華 $720
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