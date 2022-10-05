粉紅10月｜MaskOn._再與癌症基金會合作 推出4款粉紅慈善限量商品

本地時尚防疫及生活品牌MO/MaskOn._，今年成為「癌症基金會粉紅革命2022」的首席贊助商，並特別為10月「國際乳癌關注月」的粉紅服飾日(Dress Pink Day)推出4款限量MO/MaskOn._ x Pink Revolution粉紅慈善商品。品牌近日不單正式推出3D口罩和KF94口罩兩款立體口罩，位於尖沙咀K11 MUSEA的概念店，亦擴遷至商場內另一更大位置，帶來更寬敞舒適的購物體驗。MaskOn._更邀請著名導演彭秀慧(Kearen)親臨概念店新址，率先預覽慈善商品及試戴全新3D口罩。

MO_MaskOn._ x Pink Revolution限量粉紅慈善商品

MO/MaskOn._ x Pink Revolution 限量粉紅慈善商品 每年10月為國際乳癌關注月，MO/MaskOn._繼去年作為「癌症基金會粉紅革命」的主要贊助商後，今年再接再厲成為活動的首席贊助商。團隊更為的粉紅服飾日一口氣推出4款限量粉紅慈善商品，並將部份收益撥予「癌症基金會粉紅革命」旗下的免費乳癌支援服務，幫助有需要人士。 4款粉紅慈善商品包括全效納米消毒噴霧、Tote Bag（與早前MO宣傳片內MIRROR成員Edan所使用的「偶包」同款），另外更有絲帶別針，以及初曉粉紅「Jaunty」3D立體口罩，從生活細節宣示對粉紅精神的支持。

新出兩款立體口罩 與此同時，MO/MaskOn._亦精選了Mood Series內最具人氣的3款配色，包括極簡灰「Aloof」、侘寂灰「Hazy」、初曉粉紅「Jaunty」，並加入全新的森綠色「Spunky」，推出 3D口罩和KF94口罩兩款立體口罩，3D口罩符合人體工學，以品牌獨家的立體剪裁，加上高度透氣設計，再配合鼻樑鐵線，確保在走動時口罩依然貼面，持續防護；而KF94口罩舒適而實用的弧形設計，能為佩戴者提供充足的空間，令呼吸及談話時更感舒適，並減少口罩內層沾染上妝容或塵埃。

Kearen受Edan影響入手 著名導演彭秀慧Kearen日前更受MO/MaskOn._邀請，到概念店新址率先預覽慈善商品。Kearen因導演工作，經常要接觸不同工作人員，令她格外重視防疫，「我不單是MO/MaskOn._的忠實用家，更非常欣賞品牌一系列的抗菌產品，全效能納米殺菌隨身噴霧裝更是我每天都跟身的抗疫裝備。在外少不了這款隨身裝，亦在家中不同角落放了家用裝。而數月前因Edan代言的關係，我更一口氣買齊3款適用於皮膚、衣物及家居的MO無酒精納米殺菌噴霧。產品真心好用，而且3款都有不同的精油香味，從沒想過殺菌噴霧可以當香薰用。」

看見4款粉紅慈善商品，Kearen表示：「同為藝術工作者，我極為欣賞品牌對藝術與美學的堅持與追求，與此同時與社區並肩同行，關懷有需要人士。而且精品實用與美學並重，加上意義非凡，大家更加要果斷入手。」在試戴兩款立體口罩後，Kearen同樣讚賞有加：「市面上許多立體口罩雖然都是立體剪裁，但實際佩戴時卻不如想像中舒適及貼面，而這兩款口罩能緊貼面部輪廓，同時提供足夠空間。」