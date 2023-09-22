粉紅10月｜XOVĒ粉紅革命慈善活動 買精華水助乳癌患者 用IG濾鏡影相送體驗裝

被譽為小貴婦護膚品牌的XOVĒ著重女性自強至美，創辦人馬黎珈而(Gigi Ma)今年更獲邀擔任香港癌症基金2023年粉紅大使，與香港癌症基金會攜手，提醒女性要「時時Check 住，齊齊參與」，減低患癌風險，愛護自己。
為響應「Women Support Women」的宗旨，XOVĒ由即日至10月31日期間，每售出一瓶王牌XOVĒ白松露賦活肌源修護液100ml，品牌將捐出$50收益予香港癌症基金會，為乳癌患者送上美麗祝福及鼓勵，全力支援所有患病女士。
被譽為「白松露神水精華」的白松露賦活肌源修護液，水凝質地極速滲透肌底，由底層賦活細胞，一瓶擁有抗皺、緊緻、補濕等多重效能，用後皮膚光澤緊緻有彈性，喚醒年輕活力。
Gigi更身體力行，誠邀多位名媛參與關注乳癌活動，品牌精心設計IG濾鏡(https://www.instagram.com/ar/1515679012602704/)，鼓勵女性運用個人創意，宣揚粉紅革命的自強訊息。由即日起至9月30日，首980位登記參加者到店可獲贈「XOVĒ Women Empower Kit」產品體驗套裝，包括王牌白松露賦活肌源修護液10ml、煥白淨斑精華8ml及$50品牌現金券。