粉紅10月｜XOVĒ粉紅革命慈善活動 買精華水助乳癌患者 用IG濾鏡影相送體驗裝

被譽為小貴婦護膚品牌的XOVĒ著重女性自強至美，創辦人馬黎珈而(Gigi Ma)今年更獲邀擔任香港癌症基金2023年粉紅大使，與香港癌症基金會攜手，提醒女性要「時時Check 住，齊齊參與」，減低患癌風險，愛護自己。

2023年粉紅革命的宣傳照以多個尺寸不一的粉紅及彩色圓球為背景，喻意「乳房風險，無分大細」，Gigi穿上粉紅套裝，提醒女士們預防乳癌是持之以恆的習作。

為響應「Women Support Women」的宗旨，XOVĒ由即日至10月31日期間，每售出一瓶王牌XOVĒ白松露賦活肌源修護液100ml，品牌將捐出$50收益予香港癌症基金會，為乳癌患者送上美麗祝福及鼓勵，全力支援所有患病女士。

被譽為「白松露神水精華」的白松露賦活肌源修護液，水凝質地極速滲透肌底，由底層賦活細胞，一瓶擁有抗皺、緊緻、補濕等多重效能，用後皮膚光澤緊緻有彈性，喚醒年輕活力。