粟米大熱！人氣Check In Taipei新創玉米牛乳鍋/玉米豆花/焦糖玉米片麻糬

近期飲食界掀起一股粟米熱，多間餅店爭相出粟米酥皮撻；溫野菜早前推出粟米湯火鍋又引發瘋搶潮，燃起「粟米湯之亂」。最新人氣排隊台式餐廳Check In Taipei臺北棧，即將於下個星期三（10月22日）大推玉米系列，有鹹食的香濃玉米牛乳鍋；甜食的玉米豆花及焦糖玉米片麻糬，還有玉米牛乳飲品，進一步引爆粟米狂熱！



100%新鮮粟米製作 Check In Taipei銅鑼灣及尖沙咀店即將大推的坊間罕見玉米系列餐單，並非求其用罐頭粟米忌廉湯hea大家，而是選用100%新鮮粟米製作。焦點之一香濃玉米牛乳鍋，創作啟發自台灣傳統牛乳鍋，將自家製粟米漿融入豚白湯與日本牛乳而成。每鍋粟米湯底用上接近一斤（差不多4條或以上）新鮮粟米熬製成濃郁絲滑的粟米漿，配料有慢煮日本黑豚肉金菇卷、花枝丸、冬菇、百頁豆腐、高麗菜及鮮粟米件，將所有配料放入玉米牛乳鍋內煮三分鐘就可以享用。



DIY粟米芝士拉絲麵 食完配料，剩餘的玉米牛乳湯底可後續製作「牽絲起司涮涮鍋粥」。先倒入餐廳自製的粟米鬚豚白湯及牛油玉米粒，然後加入白飯，亦可轉王子麵或烏龍麵，煮3分鐘後加入蔥花與大量芝士，蓋上鍋蓋焗幾分鐘，便成了金黃色香味誘人的粥或麵。夾起時掛滿湯汁，邪惡感滿滿卻非常滋味！



每天新鮮製作玉米豆花 甜品玉米豆花每天新鮮製作，香滑的豆花配上自製濃郁粟米漿，以及燒香了的清甜日本北海道粟米粒，增添咬口感，豆香與粟米香和諧結合。細心在甜度調至少甜，迎合港人口味。餐廳人氣招牌作奶奶麻糬，搭配自製酥脆的焦糖粟米片。將粟米片搗碎後，加入大量法國牛油、糖及奶粉拌勻，然後焗至香脆，散發牛油香氣，與牛奶味突出的麻糬很合襯。尖沙咀店限定的玉米牛乳，是以日本牛乳加入自製的粟米漿，每杯至少用上一條粟米製作，粟米味鮮甜濃郁。

每天不停試食改良 創辦人Jacky Ng很有心，跟相熟菜檔搜羅超甜粟米，起初貨源質素不穩定，他花了一個月鑽研玉米食譜，不斷測試粟米的用量、慢煮日本黑豚肉的時間等，每日不停試食不停改良到滿意為止，才正式推出給客人。粟米控記得bookmark來試喔！



CHECK IN TAIPEI 臺北棧 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心4樓7號舖

電話：2801 6330

尖沙咀店

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2204-6號舖

電話： 3595 0995 備註：以上玉米新品將於10月22日正式推出，逢星期一至五5時後供應，星期六、日及公眾假期全日供應。