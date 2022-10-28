粵菜真功夫打造精品米線 真材實料香港口味一試愛上

召喚「米線關注組」成員！香港人喜歡吃米線的程度，看開滿大街小巷的米線店就一清二楚。最近，就有一個主打「精品米線」的米線品牌急速崛起，其與眾不同之處在於由前米芝蓮一星中菜總廚領軍，每碗米線及每款小食均糅合了粵菜的美味元素，用真材實料、真功夫調配出最適合港人的口味，難怪這麼多人一試便愛上！

前米芝蓮一星中菜總廚領軍 迎合港人飲食潮流

「愛上米線」的品牌研發總監吳偉倫（Alan）曾於香港米芝蓮一星中菜廳唐人館擔任總廚接近10年，他指在設計菜單時，會優先考慮港人喜愛的口味：「例如近年香港人鍾意食酸菜魚，我哋就用潮州鹹菜配塔龍脷魚柳整咗碗『世一酸菜魚湯米線』，無骨啖啖肉，大人小朋友都啱食；另外，香港人打邊爐亦好鍾意食魚腐，我哋就用香港土鯪魚，以9份魚肉、1份調味料嘅黃金比例創作出『真功夫魚腐』。」