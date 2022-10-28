粵菜真功夫打造精品米線 真材實料香港口味一試愛上

召喚「米線關注組」成員！香港人喜歡吃米線的程度，看開滿大街小巷的米線店就一清二楚。最近，就有一個主打「精品米線」的米線品牌急速崛起，其與眾不同之處在於由前米芝蓮一星中菜總廚領軍，每碗米線及每款小食均糅合了粵菜的美味元素，用真材實料、真功夫調配出最適合港人的口味，難怪這麼多人一試便愛上！
前米芝蓮一星中菜總廚領軍 迎合港人飲食潮流
「愛上米線」的品牌研發總監吳偉倫（Alan）曾於香港米芝蓮一星中菜廳唐人館擔任總廚接近10年，他指在設計菜單時，會優先考慮港人喜愛的口味：「例如近年香港人鍾意食酸菜魚，我哋就用潮州鹹菜配塔龍脷魚柳整咗碗『世一酸菜魚湯米線』，無骨啖啖肉，大人小朋友都啱食；另外，香港人打邊爐亦好鍾意食魚腐，我哋就用香港土鯪魚，以9份魚肉、1份調味料嘅黃金比例創作出『真功夫魚腐』。」
Alan續指，直徑六厘米、每粒重80克的「惹味流心芥末恐龍蛋」是其得意之作，靈感來自日本刺身飯，認為魚生與芥末這個完美配搭，稍加心思，同樣適用於港式小食上。「『恐龍蛋』底部鋪滿炸米線，切合餐廳主題之餘，仲可以增加口感；而做到咁大粒當然係因為香港人鍾意打卡，上枱後職員仲會用金鉸剪剪開，夠晒儀式感又方便開心share！」
粵菜精髓在於「鑊氣」 堅持即場逐碗烹調
除了緊貼港人口味外，Alan更將粵菜的精髓「鑊氣」融入米線之中。「愛上米線」的每一碗米線，都是由駐場資深中菜師傅即場逐碗烹調，客人不論點吃拌米線或湯米線，都可以感受到香氣、火候，以及幕後團隊滿滿的熱誠。「以『家鄉辣椒炒五花肉拌米線』為例，選用手切新鮮豬腩片，先炸後煎，鎖住水份，然後將辣味相對溫和嘅湖南螺絲椒走油，用熱力迫出香味，做到煙肉焦脆口感，最後全部回鑊用秘製醬油炒香。」Alan笑言，拌米線雖然不是「新鮮事」，但充滿「鑊氣」的拌米線，只在「愛上米線」才能吃得到。
每日新鮮熬製5小時 無味精湯底一飲而盡
至於湯米線的8款湯底同樣真材實料，每日現場新鮮熬製至少5小時，保證絕無添加味精，一飲而盡都不會口渴。對於無辣不歡的客人，Alan就推薦「功夫魚腐川香麻辣湯米線」，湯底以5款辣椒熬製，加入Alan用上多款精選辣椒及香料自家秘製的麻辣醬，提升整體香辣層次。Alan預告，品牌將會於11月中推出Happy Hour時段，可以邊飲啤酒，邊嘆黃金炸雞；另外，亦會推出晚市二人套餐，主打「爆炒京蔥黑椒牛舌飯」及「花芝醬麻辣擔擔撈米線拼魚腐」，齊過「暖笠笠」冬天。