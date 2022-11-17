精緻德菜配氈雞尾酒 複雜口感轟炸味蕾

香港首家主打精緻德國菜的餐廳Heimat by Peter Find，與德國高級氈酒品牌 Monkey 47合作，推出為期兩周的限定餐單。以五道精緻德國佳餚，巧妙地配搭4款Monkey 47的氈酒雞尾酒，客人除可享受歐洲美食，更可細味市面罕見的年度限量版2019 Monkey 47 Distiller’s Cut氈酒。

五道德風 佳 餚 配特色 雞尾酒 Heimat by Peter Find的五道菜氈酒配對限量餐單，有別餐廳常見的葡萄酒配搭，因雞尾酒配搭，更能展現出美食與酒的獨特個性，和廚師的創意風格，令整體用餐體驗，提升到另一層次，為味覺、嗅覺和視覺帶來獨特享受。餐單中有香烤帶子、配以Monkey 47的Gin & Tonic，帶出帶子的鮮味。緊接是煙燻黑森林火腿泡沫，伴58度慢煮雞蛋及炒雜菌，火腿泡沫香氣配以嫩滑的慢煮雞蛋，令人驚喜。接下來的藍龍蝦伴柑橘濃湯和燉蔬菜，配搭Mini 50/50雞尾酒。這款雞尾酒以年度限量版 2019 Monkey 47 Distiller’s Cut，加上苦艾酒、Manzanilla 雪莉酒及白酒醋調配以成，味道複雜而細膩。

第四道菜式是牛腩伴洋蔥三式及手製德國意粉，大廚特別配以Monkey 47 Sloe Gin與檸檬及楓糖漿創作而成的NY Sour，中和食物的油膩感。最後，以品嘗新鮮焗製的蘋果肉桂金寶蛋糕，再呷一口經典的Sloe Negroni氈酒，為晚餐完美作結。 Heimat X Monkey 47 氈酒雞尾酒限定配對餐單 供應日期：即日起至 11 月 30 日 收費： $1,480 地址：香港中環雲咸街 33 號 LKF Tower 8 樓 查詢： www.heimat.hk