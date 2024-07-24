精選港九新界7大室內遊樂場 坐電動小火車 仲可以揸牛奶餵小牛？

暑假來襲，總要找地方讓孩子放放電，不想在外日曬雨淋，不如留在室內遊樂場玩！波波池、繩網、沙池都是基本款？以下精選七大集港九新界的室內遊樂場，除基本玩樂設施外，更有得攀爬、坐小火車，甚至體驗揸牛奶、餵小牛、坐香蕉船等，保證孩子玩完即斷電，乖乖入睡。 7 大室內遊樂場｜ 1. 銅鑼灣、荔枝角 大樹先生的家 作為台灣過江龍的大樹先生向來受歡迎，其中銅鑼灣及荔枝角2間分店裝修各有特色，除了波波池、滑梯外，更設有機器人區、網球水池、爬網冒險區等，年齡大一點的孩子也不怕無聊！店內亦會定期舉辦不同活動，例如小小咖啡師職業體驗班、爬蟲動物零接觸體驗班，並會每月定期舉辦生日會及爬行比賽等，增加小朋友社交機會，去多幾次都不怕悶！

7 大室內遊樂場｜ 2. 海怡半島 Juniverse 港島南區近來愈開愈多新玩樂點，其中位於海怡半島的Juniverse，佔地約2,300呎，主要以太空為主題，設有小朋友最喜歡的攀爬區、科學區、彈床區及木粒池區，波波池內更號稱擁有25,000個玩具波，是南區小街坊們的新熱點。

7 大室內遊樂場｜ 3. 北角 Playroo 今年6月才新開張，首創以澳洲為主題的遊樂場Playroo，座落炮台山，佔地約4,000呎，最大特色是其電動小火車，以湖水綠色為主調，一坐上便會自行駕駛，對小朋友來說勁吸引！另一大特點就是AR沙池，可邊玩沙邊透過投映玩樂，亦有針畫牆及獨家釣魚遊戲等。場內還擁有獨一無二的超市，有不少澳洲商品，一掃更有中英文讀出貨品名稱，供孩子探索，幾有新鮮感。

7 大室內遊樂場｜ 4. 觀塘 Stayhere Playhouse 觀塘區可說是Playhouse集中地，佔地達7,000呎的「stayhere.party」可說是高質選擇。選址甲級商廈，大型落地玻璃，環境開揚舒適，除了波波池、木砂池、彈床等常見設施外，最特別是有得揸牛奶！內裡有一隻仿母牛公仔，小朋友可體驗扮揸牛奶，一揸下去真的有水出，作為家長都驚喜！旁邊還有仿小牛，幫手餵奶還有叫聲。另外亦有寵物診所及美容室，小朋友可化身獸醫照顧動物，滿足他們的模仿慾之餘，亦宣揚愛護動物訊息。

7 大室內遊樂場｜ 5. 新蒲崗 wekids playhouse wekids playhouse位於鑽石山港鐵站附近，以幻彩童話風格設計，場內顏色豐富。場內以波波池為主，並有繩網陣作攀爬區，供小朋友挑戰，爬上爬落，再瀡下透明旋轉滑梯，甚有挑戰性。另外亦有跳彈床、空中戰槍、UFO飛碟接波機及沙池等，種類繁多。但繩網分為2層，樓底矮，父母進內陪同需趴低爬，又攰又隨時撞到頭，還是讓孩子自行發揮最好。另有屯門分店。

7 大室內遊樂場｜ 6. 火炭 子供部屋 作為幼童家長，想自己抖唞一唞，但又怕孩子顧住玩走太遠，其實細細地的場地就最好！位於火炭、佔地1,800呎的子供部屋，麻雀雖小但五臟俱全，除主打的大地色調波波池外，旁邊亦有車車、化妝枱、工作枱及籃球架等，亦有數套公主裙供穿著。旁邊更有一部考反應的機器，隨機跌落膠棒，小朋友要把握時機捉住！夠晒多元化。地方細細勝在夠集中，父母在旁坐定定看著孩子玩就可以，難得輕鬆一下。