精選2024中秋月餅新口味+卡通聯乘 黑松露/草莓奶蓋/SPY×FAMILY

食完粽無幾耐，咁快就食月餅？！正所謂「一年容易又中秋」，而月餅作為中秋節必不可少的主角，每年市場都會推出多款創新口味及獨家聯乘，等大家嘗一嘗鮮！以下精選推介，你最想試邊一款？

月餅界新貴

流心黑松露奶黃月餅 黑松露配意粉、意大利飯就試得多，配奶黃月餅保證你未試過！美心推出全新「流心黑松露奶黃月餅」，嚴選優質意大利La Rustichella黑松露醬，加入海鹽點綴，昇華味道，再配以王牌奶黃月餅，為今年中秋帶來奢華感滿滿的舌尖體驗。

*憑滙豐信用卡簽賬專享6折優惠(須以零售價計算)，優惠期至2024年9月10日止。

這不是台式飲品！

拔絲草莓奶蓋風味月餅 另一款同樣由美心獨創的「拔絲草莓奶蓋風味月餅」，草莓味外皮粉嫩吸睛，內餡採用醇香牛奶，搭配烏龍奶茶味拔絲醬心，味道層次豐富，令人回味無窮。全新禮盒為6件裝，高級精緻的元素配上鮮艷大膽的玫瑰紅色，延續視覺及味覺驚喜。 *憑滙豐信用卡簽賬專享6折優惠(須以零售價計算)，優惠期至2024年9月10日止。

安妮亞要用功讀書！SPYxFAMILY書籍造型禮盒 Waku！Waku！東海堂再次與 SPY x FAMILY聯名推出新產品。粉紅色皮紋設計的禮盒印上安妮亞，塑造成以假亂真的書籍，流心奶黃月餅就隱藏於書內，營造神秘感，與安妮亞一起展開期待已久的月餅派對吧！



迷你兵團中秋出動

對焦快樂團圓 一起照耀中秋 Bello！美心月餅今年再度與「迷你兵團」攜手合作，推出以復古雙反相機為造型的蛋黃蓮蓉月餅禮盒。當打開燈制並轉動手柄，就可見到藏身於投影片內的迷你兵角色Bob、Dave、Kevin、Stuart等，十分鬼馬。



首創低糖流心系列月餅盒更可變成首飾箱 「流心專家」皇玥今年繼續推陳出新，推出4款全新口味包括流心陳皮紅豆沙月餅、流心海鹽焦糖奶黃月餅，以及低糖奶黃流心月餅和低糖流心芝麻月餅，款款滋味吸引。加上，皇玥的月餅禮盒全部手工製成，佳節過後，禮盒更可化身成美觀實用的儲物盒，用作放置首飾及小物，時尚又環保。皇玥現正推出全店產品買4送1優惠，皇玥月餅禮券已在網上商店及全線門店以早鳥價發售，8月早鳥優惠價至8月31日止。

