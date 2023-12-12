熱門搜尋:
周海媚 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-12 11:13:46

精選4間親子必去互動式聖誕商場 聖誕機械人積木／數碼雪地互動體驗

分享：
精選4間親子必去互動式聖誕商場 聖誕機械人積木／數碼雪地互動體驗

精選4間親子必去互動式聖誕商場 聖誕機械人積木／數碼雪地互動體驗

正值12月，全港九新界的商場已經充滿聖誕氣氛，而除了必備的聖誕打卡拍照裝置外，亦不乏充滿互動體驗的聖誕活動，以下就精選了4間必去的互動式聖誕商場，特別適合帶同小朋友體驗不一樣的聖誕節。

如心廣場：戶外飄雪光影聖誕樹+巨型音樂糖果屋

位於荃灣的如心廣場今年與西班牙手工糖品牌 PAPABUBBLE合作，推出以「Christmas Candy Wonderland 聖誕奇妙糖果之旅」為主題的聖誕五感體驗活動，包括代表視覺的7米高戶外飄雪光影糖果聖誕樹、取悅聽覺和嗅覺的巨型音樂糖果屋、使用觸覺的「夢幻糖果挑戰」AR 互動遊戲及滿足味覺的糖果新品，無論玩樂、打卡或是體驗都可以一併滿足！而且更有拉糖表演、聖誕老人見面會等聖誕特別活動，特別適合一家大細前往，一起享受甜蜜的聖誕！

「Christmas Candy Wonderland 聖誕奇妙糖果之旅」

日期：2023年11月17日至 2024年1月7日

時間：上午10時至下午10時

地點：如心廣場一期露天廣場、1/F 中庭及二期 1/F 119號舖 (Marka House) 旁

* 戶外飄雪光影匯演只在星期六、日進行

如心廣場的戶外飄雪光影匯演恍如置身在雪國一樣。 與聖誕老人會面可以滿足小朋友對聖誕老人的憧憬。 在互動遊戲中達成分數可以換領指定商戶的現金券或禮物。

西寶城、昇悅商場、昇御商場：聖誕Robot Town + 聖誕機械人積木

同屬信德集團旗下的西寶城、昇悅商場及昇御商場共同以「Robot Town Christmas Fun! S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」為商場的聖誕主題，舉辦不同的聖誕活動。當中以西寶城的活動最為豐富，不但有各種聖誕機械人、雪人機械人等打卡裝飾，還有巨型積木、拼圖、LEGO等互動學習遊戲，昇悅商場則有觀賞用的Christmas-STEAM禮物工場，讓小朋友可以充滿玩味地體驗聖誕氣氛。而在三間商場中，均可以電子消費滿一定金額後，換領ROBOT Santa多用途斜揹小袋一個，造型特別可愛，作為小朋友的聖誕禮物實屬不錯。

「Robot Town. Christmas Fun! 玩轉 S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」

日期：2023年11月17日至2024年1月1日

西寶城：香港卑路乍街8號 

昇悅商場：九龍荔枝角道833號 

昇御商場：九龍漆咸道北388號 

西寶城、昇悅商場和昇御商場均以聖誕機械人為主題。 在西寶城可以進行巨型拼圖互動遊戲。 昇悅商場則有與聖誕機械人工場有關的裝置。
Klook.com

ifc商場：歐洲白色聖誕裝置 + 數碼雪地互動體驗

即使在聖誕無法出國旅行，在香港ifc商場仍然可以體驗以「SnowPark」為主題的一連串歐洲風情聖誕活動。ifc商場除了設置了還原北歐小屋、冰屋、纜車、雪橇等歐洲常見的聖誕打卡裝置外，還有以雪地探險為主題的數碼互動體驗，例如投影雪景體驗、虛擬冰釣及滑雪挑戰等，不但可以動靜皆宜地體驗各式各樣的冬日主題活動，一次過滿足文靜或活潑的小朋友需要，同時適合親子一同享樂，在香港留下充滿歐洲色彩的聖誕回憶。

「SnowPark」

日期：2023年11月22日至2024年1月1日

時間：早上10時30分至晚上9時

地點：香港ifc商場一樓中庭

Ad Block
ifc商場將聖誕裝置打造得充滿歐洲特色，特別適合一家人打卡。 商場內還有各種以雪地為主題的數碼互動遊戲，一家大細可以一同參與。 數碼雪景裝置還有飄雪效果，增加與小朋友的互動。

黃金海岸商場：4米小熊汽球 + 聖誕市集

屯門黃金海岸商場的聖誕裝置專門為小朋友而設，特別與新加坡的卡通人物Kiztopia合作，以「聖誕烘焙工房」為主題推出充滿童真的聖誕活動。不但有聖誕必備的巨型聖誕樹，還有4米高的廚師小熊汽球裝置及集合各種小動物的夢幻甜屋，讓小朋友可以和一眾卡通造型的聖誕裝置打卡。而除了聖誕打卡位外，黃金海岸商場還有集多個本地創意手作品牌的聖誕市集，更會在平安夜及聖誕節當日舉行與聖誕老人的抱抱見面會，集合打卡、購物和互動體驗於一身，讓小朋友可以度過一個難忘的聖誕。

「聖誕烘焙工房」

日期：即日至2024年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：黃金海岸商場

「黃金海岸商場2023聖誕市集」

日期：2023年12月23日至26日

時間：中午12時至晚上8時

地點：黃金海岸商場中庭

黃金海岸商場的聖誕裝置充滿童真。 設有多種以烘焙甜品為主題的裝飾。 入夜後，商場的聖誕裝飾更顯聖誕氣氛。
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受