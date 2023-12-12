精選4間親子必去互動式聖誕商場 聖誕機械人積木／數碼雪地互動體驗

正值12月，全港九新界的商場已經充滿聖誕氣氛，而除了必備的聖誕打卡拍照裝置外，亦不乏充滿互動體驗的聖誕活動，以下就精選了4間必去的互動式聖誕商場，特別適合帶同小朋友體驗不一樣的聖誕節。

如心廣場：戶外飄雪光影聖誕樹+巨型音樂糖果屋 位於荃灣的如心廣場今年與西班牙手工糖品牌 PAPABUBBLE合作，推出以「Christmas Candy Wonderland 聖誕奇妙糖果之旅」為主題的聖誕五感體驗活動，包括代表視覺的7米高戶外飄雪光影糖果聖誕樹、取悅聽覺和嗅覺的巨型音樂糖果屋、使用觸覺的「夢幻糖果挑戰」AR 互動遊戲及滿足味覺的糖果新品，無論玩樂、打卡或是體驗都可以一併滿足！而且更有拉糖表演、聖誕老人見面會等聖誕特別活動，特別適合一家大細前往，一起享受甜蜜的聖誕！ 「Christmas Candy Wonderland 聖誕奇妙糖果之旅」 日期：2023年11月17日至 2024年1月7日 時間：上午10時至下午10時 地點：如心廣場一期露天廣場、1/F 中庭及二期 1/F 119號舖 (Marka House) 旁 * 戶外飄雪光影匯演只在星期六、日進行

西寶城、昇悅商場、昇御商場：聖誕Robot Town + 聖誕機械人積木 同屬信德集團旗下的西寶城、昇悅商場及昇御商場共同以「Robot Town Christmas Fun! S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」為商場的聖誕主題，舉辦不同的聖誕活動。當中以西寶城的活動最為豐富，不但有各種聖誕機械人、雪人機械人等打卡裝飾，還有巨型積木、拼圖、LEGO等互動學習遊戲，昇悅商場則有觀賞用的Christmas-STEAM禮物工場，讓小朋友可以充滿玩味地體驗聖誕氣氛。而在三間商場中，均可以電子消費滿一定金額後，換領ROBOT Santa多用途斜揹小袋一個，造型特別可愛，作為小朋友的聖誕禮物實屬不錯。 「Robot Town. Christmas Fun! 玩轉 S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」 日期：2023年11月17日至2024年1月1日 西寶城：香港卑路乍街8號 昇悅商場：九龍荔枝角道833號 昇御商場：九龍漆咸道北388號

ifc商場：歐洲白色聖誕裝置 + 數碼雪地互動體驗 即使在聖誕無法出國旅行，在香港ifc商場仍然可以體驗以「SnowPark」為主題的一連串歐洲風情聖誕活動。ifc商場除了設置了還原北歐小屋、冰屋、纜車、雪橇等歐洲常見的聖誕打卡裝置外，還有以雪地探險為主題的數碼互動體驗，例如投影雪景體驗、虛擬冰釣及滑雪挑戰等，不但可以動靜皆宜地體驗各式各樣的冬日主題活動，一次過滿足文靜或活潑的小朋友需要，同時適合親子一同享樂，在香港留下充滿歐洲色彩的聖誕回憶。 「SnowPark」 日期：2023年11月22日至2024年1月1日 時間：早上10時30分至晚上9時 地點：香港ifc商場一樓中庭