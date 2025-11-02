精選5間親子友善餐廳 免費兒童餐/手打烏冬體驗/點心製作工作坊

餐廳源自百年歷史的日本和牛鑑定權威「日山畜產」。專為兒童而設的「日山兒童套餐」，每個餐點都加入可愛元素，當中包括配以九州炸雞、吉列薯餅和吉列炸蝦等炸物的卡通飯糰。逢星期六日期間，兩位成人會員於灣仔分店，惠顧兩份午市或晚市壽喜燒套餐，同行的小朋友即可免費享用「日山兒童套餐」及小玩具。

月山

月山源於日本山形縣「出羽三山」中巍然屹立的中央主峰，承襲東京米芝蓮姊妹餐廳「日山」精神，提供優質及親民的日式料理。3至12歲的兒童可享用九道菜的「兒童廚師發辦」。菜式包括三道日式前菜松葉蟹・茶碗蒸、日本青瓜沙律、唐揚炸雞，深受孩子熱愛的壽司三文魚親子杯、赤足海老燒、三文魚卷、玉子燒。主菜則是A5和牛烏冬，最後以雪糕及和菓子作結尾。

逢星期六日，兩位成人會員惠顧午市或晚市廚師發辦，隨行一位小童即可免費享用「兒童廚師發辦」及「子供飲放題」，無限享用精選果汁及日式汽水等。