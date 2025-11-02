精選5間親子友善餐廳 免費兒童餐/手打烏冬體驗/點心製作工作坊

帶小朋友出外用膳並非易事。飲食集團The Food Story旗下餐廳推出「親子共饗時光」系列活動，透過連串免費兒童餐及工作坊，拉近親子距離。創造難忘時光。
日山
餐廳源自百年歷史的日本和牛鑑定權威「日山畜產」。專為兒童而設的「日山兒童套餐」，每個餐點都加入可愛元素，當中包括配以九州炸雞、吉列薯餅和吉列炸蝦等炸物的卡通飯糰。逢星期六日期間，兩位成人會員於灣仔分店，惠顧兩份午市或晚市壽喜燒套餐，同行的小朋友即可免費享用「日山兒童套餐」及小玩具。
月山
月山源於日本山形縣「出羽三山」中巍然屹立的中央主峰，承襲東京米芝蓮姊妹餐廳「日山」精神，提供優質及親民的日式料理。3至12歲的兒童可享用九道菜的「兒童廚師發辦」。菜式包括三道日式前菜松葉蟹・茶碗蒸、日本青瓜沙律、唐揚炸雞，深受孩子熱愛的壽司三文魚親子杯、赤足海老燒、三文魚卷、玉子燒。主菜則是A5和牛烏冬，最後以雪糕及和菓子作結尾。
逢星期六日，兩位成人會員惠顧午市或晚市廚師發辦，隨行一位小童即可免費享用「兒童廚師發辦」及「子供飲放題」，無限享用精選果汁及日式汽水等。
HUSO
HUSO以香檳、魚子醬及海鮮為亮點，食物融合地中海與法式料理元素。會員逢星期六日訂座及選擇兩份套餐，同行小童即可享用「兒童套餐」及小玩具。
山本屋
作為擁有百年歷史的「山本屋」，以味噌烏冬聞名，至今仍堅持每日新鮮製作，堅守傳統工藝。LCX店或圍方分店每月指定周六上午舉行「親子手打烏冬體驗工作坊」，由山本屋第五代傳人青木晃佑或日本職業匠人親授手打烏冬技巧。每場只限6組親子參與，確保體驗完整。
粵藝館
餐廳主打「中菜日化」，並同時屬花膠專門店。餐廳逢週六下午3點半至5點於時代廣場分店推出「手工點心親子體驗工作坊」。工作坊由榮譽總廚曾憲新師傅監督，並由其廣州德廚私房菜的入室弟子親授。參加者可親手製作3款傳統點心，包括港式小熊貓、脆皮香蕉春卷及趣緻小南瓜。