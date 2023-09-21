糖廠街市集啤酒節 匯聚15間本地啤酒釀酒廠提供超過70款啤酒口味 12-14/10強勢回歸！

糖廠街市集齊集優質美食、綠色飲食、本地工藝及創意產品，其萬眾期待的啤酒節將於10月12至14日強勢回歸，誠邀一眾啤酒美食迷展開啤酒嚐味之旅。除了四小時無限量供應啤酒及精選佳餚，位於太古坊的全新太古公園更將化身為刺激萬分的啤酒遊樂園。活動亮點包括巨型 Beer Pong、匹克球、管道乒乓球、聚會必玩的拋擲性運動布袋球，以及其他緊張刺激的遊戲。準備展開啤酒之旅，盡情暢飲特色啤酒，玩盡各項熱門社交遊戲！

無可媲美的本地手工啤酒

其中令人期待的賣點是BREER為糖廠街市集啤酒節2023特別釀製班蘭奶昔IPA（Pandan Milkshake IPA），選用的班蘭葉採自太古坊港島東中心的自家天台農場The Loop，充分體現可持續發展的精髓，而港島東中心的The Loop目前更是本港最高的城市農圃。「從天台至啤酒」概念不單展示BREER對選取本地及綠色原材料堅持不懈的努力，更反映出太古坊致力推動與綠色合作伙伴的交流，協助提倡可持續生活。

另外，糖廠街市集精選擁有相同理念的釀酒廠，帶來無可媲美的本地手工啤酒。其他參與的本地釀酒廠還包括釀酒界的先驅Young Master Brewery、位於新蒲崗的本地微型釀酒廠Deadman Brewery、以英雄精釀啤酒為宗旨的本地釀酒廠Heroes Beer Co.、以可持續發展為理念，打造出無與倫比的Bright Side的Carbon Brews、特別合作推出獨家茉莉花茶Gin&Tonic的N.I.P x Mezannine Makers等。