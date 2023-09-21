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生活
2023-09-21 23:36:45

糖廠街市集啤酒節 匯聚15間本地啤酒釀酒廠提供超過70款啤酒口味 12-14/10強勢回歸！

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糖廠街市集啤酒節 匯聚15間本地啤酒釀酒廠提供超過70款啤酒口味 12-14/10強勢回歸！

糖廠街市集啤酒節 匯聚15間本地啤酒釀酒廠提供超過70款啤酒口味 12-14/10強勢回歸！

糖廠街市集齊集優質美食、綠色飲食、本地工藝及創意產品，其萬眾期待的啤酒節將於101214日強勢回歸，誠邀一眾啤酒美食迷展開啤酒嚐味之旅。除了四小時無限量供應啤酒及精選佳餚，位於太古坊的全新太古公園更將化身為刺激萬分的啤酒遊樂園。活動亮點包括巨型 Beer Pong、匹克球、管道乒乓球、聚會必玩的拋擲性運動布袋球，以及其他緊張刺激的遊戲。準備展開啤酒之旅，盡情暢飲特色啤酒，玩盡各項熱門社交遊戲！

由10月12日至14日，太古坊匯聚15間本地啤酒釀酒廠，搜羅全港最佳啤酒及美食。

由10月12日至14日，太古坊匯聚15間本地啤酒釀酒廠，搜羅全港最佳啤酒及美食。

無可媲美的本地手工啤酒

其中令人期待的賣點是BREER為糖廠街市集啤酒節2023特別釀製班蘭奶昔IPAPandan Milkshake IPA，選用的班蘭葉採自太古坊港島東中心的自家天台農場The Loop，充分體現可持續發展的精髓，而港島東中心的The Loop目前更是本港最高的城市農圃。「從天台至啤酒」概念不單展示BREER對選取本地及綠色原材料堅持不懈的努力，更反映出太古坊致力推動與綠色合作伙伴的交流，協助提倡可持續生活。

另外，糖廠街市集精選擁有相同理念的釀酒廠，帶來無可媲美的本地手工啤酒。其他參與的本地釀酒廠還包釀酒界的先驅Young Master Brewery、位於新蒲崗的本地微型釀酒廠Deadman Brewery、以英雄精釀啤酒為宗旨的本地釀酒廠Heroes Beer Co.、以可持續發展為理念，打造出無與倫比的Bright SideCarbon Brews、特別合作推出獨家茉莉花茶Gin&TonicN.I.P x Mezannine Makers等。

BREER｜主張環保的本地初創「升級再造」BREER釀酒廠亦是今年啤酒節的推介之一，他們採用麵包店剩餘的麵包代替大麥，自家釀製出獨一無二的啤酒。 HK Beer Co｜香港唯一一家釀造無酒精精釀啤酒的本地釀酒廠，為慶祝成立28週年，特別呈獻此款已於桶中陳釀十個月、帶有非凡香氣並充滿氣泡感的季節啤酒，並帶到啤酒節中。同時以可持續發展為考量，將卓越的釀製技術傳承，該桶將亦被重新用於往後製造的啤酒。 Moonzen Brewery｜Moonzen 用剩餘的麵包製成Bao Beer，在減少對環境影響的同時製作出美味可口的啤酒。使用過的麥芽穀物也將在 Field So Good 的協助下進行回收。 Black Kite｜柑橘味啤酒花融入中等酒體的ale啤酒中。酒液呈現出濃郁的琥珀色，並帶有成熟蜜瓜、濃烈的柑橘以及淡淡的松樹香氣，多種口味混合在一起，餘味悠長。 Carbon Brews｜口感輕盈、順滑且清爽的Bright Side，添加大量的美國啤酒花，充滿熱帶和柑橘風味，令人愛不釋手。除了從支持可持續發展的供應商購入啤酒材料，過程中使用的酒糟更會被送往環保署轉化為純能源，提供予大嶼山的部分地區。 Gweilo Beer｜Gweilo Lager 以嶄新現代方式演繹經典風格，富有前所未有的順滑口感，令啤酒更易入口，後期添加的啤酒花帶有新鮮香氣。這款Lager是一款簡單直接、適合任何人享用的啤酒。 Young Master｜一款向本地根源致敬的黑啤，入口淡淡醇香朱古力及烘烤咖啡風味，配搭細膩的焦糖香，口感順滑且不失層次。加上低酒精度（4.2%）及苦度，容易入口，全新演繹黑啤之美。 Heroes Beer｜此啤酒是為本地獨立樂隊 Rain in Time 釀造，100%香港釀造，並使用可重用的不銹鋼啤酒桶，以減少塑料使用及浪費。 Oh Beer HK｜Oh Beer 重用其他啤酒的乾啤酒花來製造苦味，進一步減少食物浪費。 Lion Rock｜品牌標誌性的ale啤酒適合各種場合飲用，帶有絲滑泡沫，及清新而複雜的果香。蜜桃、燈籠果和樹脂香氣令鍾情於濃郁複雜風味的啤酒愛好者愛不惜手。 HK Lovecraft｜帶有麥芽味和淡淡烘烤味的季節性啤酒，味道與啤酒花的苦味完美平衡，口感清爽且順滑細膩，餘味簡潔甘香。釀酒廠同樣注重可持續性，並將使用過的穀物送到本地農場供山羊餵食和製作堆肥，同時實施標準操作程序於未來的釀造中重複使用酵母。 MiMi Beer｜Saap IPA 帶有豐富的啤酒花和柑橘和熱帶水果的香氣，餘味清爽且略帶苦味，與火鍋是完美配搭。 Deadman Brewery｜特別為是次啤酒節而釀製的一款口感絲滑的啤酒，經自然碳酸化，從吸取發酵過程中酵母產生的二氧化碳製成。此過程與人工碳酸化啤酒相比，能減少12%二氧化碳排放量。自然碳酸化亦令泡沫質量更厚實和細膩，增加泡沫掛杯。 The Brew Commons｜Strawberry Session Pale Ale 採用有機草莓成分，這些成分來自致力於實現更可持續未來的農民。 Yardley Brothers｜Yardley採購當地辣椒，並注入啤酒中。

5大優質美食 絕對不能錯過

本年度啤酒節的多個美食攤檔亦不能錯過，為大家呈獻豐富的美食佳餚，包括本地居酒屋Enso以風味獨特的黑啤及味噌燉牛肋骨刺激你的味蕾，牛肋骨與黑啤系列更是最佳配搭；另有全新推出的日式漬凍螺，正是絕佳的開胃選擇！Wingman除了帶來多款招牌雞翼口味，這次更會提供獨家紫菜味雞翼，配搭清新的pale ale，絕對是啤酒節不可錯過的佐酒小食！Latin Bites推出令人垂涎三尺的「El Guey- 以牛舌、智利黃辣椒酸奶油、醃洋蔥和芫茜作為餡料，搭配藍玉米餅。Medanlang以印尼菜式──巴東烤雞配烤飯、香口沙爹串燒等，將獨特的印尼烹飪技巧和風味帶到啤酒節中。 一亮點是由The Butchers Club享譽盛名Johnny Glover主理的Lobster Boss，烹製出的龍蝦包。油份豐富的新鮮龍蝦肉夾在烤奶油麵包（brioche）中，建議搭配酒體輕盈的pilsner啤酒或柑橘味小麥啤酒享用。Lobster Boss更會帶來新研發的和牛漢堡讓參加者大飽口福。

這5款美食配搭啤酒一流。

這5款美食配搭啤酒一流。

糖廠街市集啤酒節2023

日期及時20231012日及13日（星期四及五）下午6時至10
20231014日（星期六）下午12時至4時，下午6時至10

：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座太古公

所有啤酒節門票將於即日發售，價錢*如下：

太古坊商戶

HK$320 – 只限太古坊商戶

可透過太古坊應用程式購買（請按此下載

公眾

HK$380 請按以下鏈結購買

https://bit.ly/3t20HA8

*包括4小時無限暢飲手工啤酒及附送2023啤酒節啤酒杯一隻

https://www.taikooplace.com/en/whatson/tcsm

主辦單：太古坊、太古地

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