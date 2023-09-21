糖廠街市集啤酒節 匯聚15間本地啤酒釀酒廠提供超過70款啤酒口味 12-14/10強勢回歸！

糖廠街市集齊集優質美食、綠色飲食、本地工藝及創意產品，其萬眾期待的啤酒節將於10月12至14日強勢回歸，誠邀一眾啤酒美食迷展開啤酒嚐味之旅。除了四小時無限量供應啤酒及精選佳餚，位於太古坊的全新太古公園更將化身為刺激萬分的啤酒遊樂園。活動亮點包括巨型 Beer Pong、匹克球、管道乒乓球、聚會必玩的拋擲性運動布袋球，以及其他緊張刺激的遊戲。準備展開啤酒之旅，盡情暢飲特色啤酒，玩盡各項熱門社交遊戲！
無可媲美的本地手工啤酒
其中令人期待的賣點是BREER為糖廠街市集啤酒節2023特別釀製班蘭奶昔IPA（Pandan Milkshake IPA），選用的班蘭葉採自太古坊港島東中心的自家天台農場The Loop，充分體現可持續發展的精髓，而港島東中心的The Loop目前更是本港最高的城市農圃。「從天台至啤酒」概念不單展示BREER對選取本地及綠色原材料堅持不懈的努力，更反映出太古坊致力推動與綠色合作伙伴的交流，協助提倡可持續生活。
另外，糖廠街市集精選擁有相同理念的釀酒廠，帶來無可媲美的本地手工啤酒。其他參與的本地釀酒廠還包括釀酒界的先驅Young Master Brewery、位於新蒲崗的本地微型釀酒廠Deadman Brewery、以英雄精釀啤酒為宗旨的本地釀酒廠Heroes Beer Co.、以可持續發展為理念，打造出無與倫比的Bright Side的Carbon Brews、特別合作推出獨家茉莉花茶Gin&Tonic的N.I.P x Mezannine Makers等。
5大優質美食 絕對不能錯過
本年度啤酒節的多個美食攤檔亦不能錯過，為大家呈獻豐富的美食佳餚，包括本地居酒屋Enso以風味獨特的黑啤及味噌燉牛肋骨刺激你的味蕾，牛肋骨與黑啤系列更是最佳配搭；另有全新推出的日式漬凍螺，正是絕佳的開胃選擇！Wingman除了帶來多款招牌雞翼口味，這次更會提供獨家紫菜味雞翼，配搭清新的pale ale，絕對是啤酒節不可錯過的佐酒小食！Latin Bites推出令人垂涎三尺的「El Guey」- 以牛舌、智利黃辣椒酸奶油、醃洋蔥和芫茜作為餡料，搭配藍玉米餅。Medanlang以印尼菜式──巴東烤雞配烤飯、香口沙爹串燒等，將獨特的印尼烹飪技巧和風味帶到啤酒節中。 一亮點是由The Butchers Club享譽盛名Johnny Glover主理的Lobster Boss，烹製出的龍蝦包。油份豐富的新鮮龍蝦肉夾在烤奶油麵包（brioche）中，建議搭配酒體輕盈的pilsner啤酒或柑橘味小麥啤酒享用。Lobster Boss更會帶來新研發的和牛漢堡讓參加者大飽口福。
糖廠街市集啤酒節2023
日期及時間：2023年10月12日及13日（星期四及五）下午6時至10時
2023年10月14日（星期六）下午12時至4時，下午6時至10時
地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座太古公園
所有啤酒節門票將於即日發售，價錢*如下：
太古坊商戶
HK$320 – 只限太古坊商戶
可透過太古坊應用程式購買（請按此下載）
公眾
HK$380 請按以下鏈結購買
*包括4小時無限暢飲手工啤酒及附送2023啤酒節啤酒杯一隻
網站：https://www.taikooplace.com/en/whatson/tcsm
主辦單位：太古坊、太古地產