糖廠街市集啤酒節2025 門票包3小時任飲8間本地啤酒＋免費送限量版啤酒杯

糖廠街市集啤酒節即將強勢回歸！由11月12至15日，在太古坊港島東中心37樓將一連4日舉行這場啤酒界盛事，今年的啤酒節與8間本地啤酒廠合作，展示30款手工啤酒，購買門票可3小時任飲啤酒，更會送限量版啤酒杯一隻，酒迷們一於相約三五知己去放鬆一下啦！

糖廠街市集啤酒節 3小時任飲啤酒

「糖廠街市集啤酒節」今年首次登陸太古坊港島東中心37樓，活動將辦公樓公共空間搖身一變打造成為別緻的活動場景，加上180度開揚景觀，適合拿著酒杯慢慢CHILL。憑票的參加者可以3小時無限量暢飲各種啤酒與特色人氣飲品，配上多款mhp餐廳的美食、精彩啤酒遊戲及現場DJ表演，相信到時氣氛一定非常熱鬧！

今年啤酒節會展出一系列由各間酒廠釀製，充滿玩味的啤酒口味，其中包括採用柏林酸白啤酒和德式酸小麥啤酒釀造、帶獨特酸甜和口感豐富的「茶餐廳酸啤」； 以新界綠的為靈感，結合濃郁芒果、菠蘿及柑橘風味的「Taxi Driver」； 熱帶風味十足的獲獎香港手工啤酒「852」，最適合配搭如沙律、海鮮等輕盈美食，款款都好吸引！ 除了有人氣啤酒廠牌，啤酒節還主打多款「本地薑」的烈酒品牌，包括N.I.P無名氏的本地氈酒及HIGHERTHAN的亞洲風味高杯酒，現場亦提供各款手工梳打水和非酒精類特色人氣飲品，滿足不同人的喜好和需求。