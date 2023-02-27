約定閨密三八嘆high tea(持續更新)

三八婦女節快將來臨，過去兩年受疫情影響，難免無心外出慶祝。趁今年政府逐步放寬限聚，不妨約埋好姊妹為辛勞了一整年的自己，悉心安排一個精緻的下午茶，一邊聊天一邊嚐盡美味精巧的食物，bilibala hehehaha度過一個悠閒愜意的下午。

帝京酒店香田日式料理 夢幻星の火

如果姊妹淘喜歡聊星座看運程，這個以星座為靈感的下午茶必是你杯茶。一系列充滿活力又有夢幻星球感的鹹甜美點，可口又吸睛。三層架頂部是一顆火星水晶球，充滿驚喜，必定能滿足喜歡打卡呃likes的女生。 香田日式料理

地址：九龍太子道西193號帝京酒店1樓

訂座電話：2622 6167

日期與時間：即日至4月30日15:00 – 17:00

價錢：$548 (兩位用)須另加一服務費

數碼港艾美酒店 Southside Bistro 黑鑽 • 氣泡時光

由數碼港艾美酒店Southside Bistro與氣泡酒品牌Chandon及法國美食品牌Plantin Kaviari合推的「黑鑽 • 氣泡時光」下午茶，絕對深得饗客歡心。下午茶不單包含以Plantin Kaviari矜貴魚子醬入饌的4款鹹點之中，更配上特色糕點與新鮮烘焙鬆餅，相信任何年齡的女生也無法抗拒。下午茶價錢為$580兩位，包括illy咖啡或茶兩杯，也可加$90將套餐飲品升級至 Chandon Garden Spritz橙味氣泡酒兩杯，令歡樂時光昇華至另一個層次。 黑鑽•氣泡時光

地址：數碼港艾美酒店Southside Bistro

日期與時間：3月1日至5月31日15:00 – 17:00

查詢：2980 7417

價錢：$580 (兩位用)須另加一服務費

皇冠假日酒店Cielo意式悠閒

在和煦的陽光下欣賞頂層270度落地玻璃窗外景致，配上三層架上的意式美味下午茶：5款甜品及5款鹹點，當中包括巴馬臣芝士英式鬆餅、帕爾瑪火腿配日本蜜瓜、意式牛肉丸配黑松露油、意大利芝士蛋糕、意大利檸檬芝士撻、濃縮咖啡忌廉配意大利曲奇等，享受悠然午後時光之餘，滿足女士的甜品胃。

地址：香港九龍東皇冠假日酒店47樓Cielo(港鐵將軍澳站C出口)

日期與時間：3月1日至5月31日15:00–17:30

價錢：每位$168(兩位起，網上預付可享高達75折優惠)

查詢：3983 0638

LUCULLUS CACAO Afternoon Tea Set

朱古力深入民心的LUCULLUS，其⾦⾊下午茶四層點⼼架，形狀宛如⼀顆鏤空的可可豆，展示⼀系列的鹹甜美點，件件如藝術品一樣，精緻細膩可口，為食客帶來無與倫比的視覺與味覺體驗。

地址：奧運奧海城2期地下G28號舖

時間：14:00–18:00

價錢：$438(兩位用，須另加一服務費)

查詢：3480 0397

朗廷酒店 Elizabeth Arden 「 Stay Fabulous 」