紅球巡展12月首度登陸香港 被譽為「最有韌力街頭藝術作品」將亮相香港各處

由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計劃被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」，由今年12月6日至15日，這件風靡全球的藝術作品將首度現身香港，「潛入」本港10個重要文化地標，讓公眾一齊尋找紅球的蹤跡。

紅球巡展12月首度登陸香港 被譽為「最有韌力街頭藝術作品」將亮相香港各處

紅球計劃自2021年啟動以來，已遊歷世界各地多個城市，包括巴黎、芝加哥、倫敦、東京，以及今年年初結束的台南。作為巡展的第48站，紅球計劃即將登陸香港！紅球將被巧妙地「塞」進位於香港島及九龍的特色建築中，吸引路過的觀眾駐足欣賞，思考並重新審視這些互動藝術背後的文化和歷史意義，同時誘導觀眾以嶄新的視角看待那些日常生活中習以為常的地點。

這件備受觀眾矚目與喜愛的公共藝術作品在展覽期間，每日都將出現在一個新地點。觀眾可與紅球「親密互動」，創造一系列創意爆棚、藝術與建築美學交織的互動體驗。紅球計劃將於11月中旬公布紅球的「香港之旅」行程，屆時全港都能一睹紅球的風采。無論是本地觀眾還是各地旅客，都可以提早計劃出遊路線，跟隨紅球的「脚步」，一齊遊遍全城，屆時更會與本港藝術家的跨界合作、品牌聯乘和活動節目。

紅球巡展香港站 日期：12月6日(星期五)至12月15日(星期日) 時間：上午11時 – 下午6時 費用：免費入場 紅球巡展詳情