紅磡新盤｜BAKER CIRCLE必嘉坊三期合共售出427伙 邀請本地藝術家Vivian Ho創作插畫

林達民先生表示，為了令更多準買家可多角度認識「BAKER CIRCLE」，項目準備了一系列不同形式的宣傳活動。第一擊邀請了本地藝術家Vivian Ho為項目創作插畫，當中包括長達約86米的圍板，由Vivian Ho一筆一筆親手繪畫。另外，更有工作坊前方兩幅大型插畫，十分搶眼奪目，為整個社區增添色彩。而「BAKER CIRCLE」作為一個劃時代的綜合發展項目，地盤現場特意放置了一個大樓模型，完全展現整個項目中的9座大樓，橫跨越區內多條不同主要街道。

設立 工作坊展館 展出當區歷史及回憶

除了插畫外，發展商更特意於項目位置設立工作坊及展館。屆時將舉行各種活動及展覽，更有不少打卡位。整個工作坊演繹出集團對ESG的重視，並按不同階段劃分，以「過去、現在、將來」為主題。9月的第一階段主題為社區文化保育之旅，發展商特意從附近的居民收集了不少年代較為久遠的生活用品，以及特意保留雲吞麵舖的招牌，並模擬以前的雲吞麵舖廚房，希望參觀者在打卡的同時，更可重塑昔日故事，以聯繫城市的現在和未來。同時更安排了一些富有中國文化及香港特色的工作坊，相信將吸引年輕一代參與。而第二及第三階段，就會以「現在及將來」為重點，強調當中的新舊對比，並傳遞項目為傳統社區迎來的創新和進步，帶出「未來，因BAKER CIRCLE而變得更好」的訊息，活動詳情將稍後公布。

香港藝術家Vivian Ho的創作靈感源自生活，她從小在紅磡及黃埔長大，對這區特別有情意結，在她心中的紅磡是一個充滿驚喜及活力的地方。她特別喜歡紅磡在持續發展的同時，仍保留當區元素。既有歷史建築和傳統店舖，又有新式住宅和特色小店，而在新舊交替之間，最具代表性的鐵路貫穿了社區發展。透過天馬行空的畫作，希望能讓更多人感受紅磡的獨有魅力，從她作品中找到對社區、生活和藝術的共嗚，亦喜見恒基在優化社區的同時，亦重視及致力實踐保育，讓香港的本地文化傳承。