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2023-09-20 15:00:00

紅葉2023｜最新日本紅葉預測+時間表！ 5大人氣賞楓景點推介 東京/大阪/福岡/北海道都有！

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紅葉2023｜最新日本紅葉預測+時間表！ 5大人氣賞楓景點推介 東京/大阪/福岡/北海道都有！

紅葉2023｜最新日本紅葉預測+時間表！ 5大人氣賞楓景點推介 東京/大阪/福岡/北海道都有！

踏入秋天，又是萬眾期待的紅葉季！日本向來都是賞楓必去熱點，日本氣象株式會社早前公佈2023年首輪日本紅葉預測，其中今年紅葉季最早將於10月下旬至11月上旬開始。以下為大家總結最新日本紅葉預測及時間表，以及不同賞楓景點推介，有齊東京、大阪、福岡、北海道！

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紅葉2023｜日本最新紅葉最佳觀賞期預測

日本氣象株式會社表示，由於今年秋季氣溫較高，日本東部和西部的紅葉觀賞時間將與預期相近，東京的最佳觀賞時間預計在1130日左右，而大阪則約在123日左右。但日本北部的紅葉可能會比平常稍晚開始，北海道將會是最早看到紅葉的地區，預計札幌的紅葉季將在116日左右開始。

札幌：118

青森：1114

仙台：1127

廣島：1128

東京：1130

名古屋：122

大阪：123

福岡：129

京都：1211

鹿兒島：1213

日本紅葉2023最新最佳觀賞期預測 日本紅葉2023最新最佳觀賞期預測 日本紅葉2023最新最佳觀賞期預測

2023紅葉景點推薦｜東京：六義園

六義園為一座建於江戶時代的著名庭園，更是日本的「特別名勝文化財」。曾被日本人評為賞楓名所冠軍，以和歌風情為主題。每年紅葉季節，六義園都會舉行紅葉夜燈會，讓人們在夜晚欣賞東京的紅葉美景。

地址：東京都文京區本駒込6丁目

開放時間：上午9點至下午5點（下午430分停止入園）

休息日：全年開放，1229日至翌年11日休園

入場費：成人300日圓／65歲以上長者150日圓／小童免費

 

前往方法：

JR山手線「駒込駅」步行約7分鐘

從東京地下鐵南北線「駒込駅」步行約7分鐘

從都營地下鐵三田線「千石駅」步行約10分鐘

東京六義園 (圖片來源: wikipedia) 東京六義園 (圖片來源: wikipedia)

2023紅葉景點推薦｜大阪：箕面公園

公園位於大阪市北部，其中一大看點為園內高33米的瀑布，再配上秋季的紅葉美景，難怪成為賞楓名所之一。此外，公園亦有售賣名物「炸楓葉」，非常酥脆可口，值得一試！

地址：大阪府箕面市箕面公園223

開放時間：上午9點至下午5

入場費：免費

前往方法：阪急電鐵「箕面站」步行約 5分鐘（至公園入口）

大阪箕面公園 (圖片來源: 大阪箕面公園官網) 大阪箕面公園 (圖片來源: 大阪箕面公園官網)

2023紅葉景點推薦｜京都：北野天滿宮

北野天滿宮有過千年歷史，向來都吸引不少遊客朝聖。園內種有350棵楓樹，樹齡有近350年至400年，形成一條紅葉隧道，非常值得打卡。

地址：京都市上京区馬喰町

開放時間：9:0016:00（楓葉季）

入場費：（楓葉季）大人 1,200日圓、小孩 600日圓（附茶菓子）

前往方法：從JR「京都車站」搭市巴士 50號、55 101 至「北野天満宮」下車

京都北野天滿宮 (圖片來源: 北野天滿宮官網) 京都北野天滿宮 (圖片來源: 北野天滿宮官網)
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2023紅葉景點推薦｜北海道：阿寒湖

提到北海道賞楓景點，一定非阿寒湖莫屬。湖的南邊有「森之小徑」，大家可以欣賞到阿寒湖的紅葉美景，更有機會遇見栗鼠或梅花鹿。亦可選擇乘坐觀光船或汽艇，在船上欣賞兩岸的景色。觀光船每小時會停靠一次「綠球藻小島」，讓遊客稍作參觀。

地址：釧路市阿寒町阿寒湖

開放時間：全日

前往方法：從JR根室本線「釧路」站搭乘阿寒巴士往阿寒湖方向約 2 小時，至終點下車後徒步3分鐘

北海道阿寒湖 (圖片來源: 阿寒湖官網) 北海道阿寒湖 (圖片來源: 阿寒湖官網)

2023紅葉景點推薦｜福岡：秋月城跡

秋月城跡擁有極富歷史底蘊，同時亦是最受歡迎的賞楓景點之一。遺址原本是一座小型城堡，現在仍然保留著城牆和護城河，提供了拍攝黑門和紅葉的絕佳場所，呈現出濃厚的和風風味。秋月城跡距離福岡僅需1.5小時車程，只需由博多站乘坐西鐵巴士到達甘木站，然後轉乘甘木觀光巴士就可到達。

地址：福岡縣朝倉市秋月野鳥

開放時間：全日

入場費：免費

前往方法：西鐵巴士「博多」站至甘木站下車，轉乘甘木觀光巴士 (秋月線) 於「秋月城跡」站下車

福岡 秋月城跡 (圖片來源: 秋月城跡官網) 福岡 秋月城跡 (圖片來源: 秋月城跡官網)
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