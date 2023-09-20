紅葉2023｜最新日本紅葉預測+時間表！ 5大人氣賞楓景點推介 東京/大阪/福岡/北海道都有！

踏入秋天，又是萬眾期待的紅葉季！日本向來都是賞楓必去熱點，日本氣象株式會社早前公佈2023年首輪日本紅葉預測，其中今年紅葉季最早將於10月下旬至11月上旬開始。以下為大家總結最新日本紅葉預測及時間表，以及不同賞楓景點推介，有齊東京、大阪、福岡、北海道！
紅葉2023｜日本最新紅葉最佳觀賞期預測
日本氣象株式會社表示，由於今年秋季氣溫較高，日本東部和西部的紅葉觀賞時間將與預期相近，東京的最佳觀賞時間預計在11月30日左右，而大阪則約在12月3日左右。但日本北部的紅葉可能會比平常稍晚開始，北海道將會是最早看到紅葉的地區，預計札幌的紅葉季將在11月6日左右開始。
札幌：11月8日
青森：11月14日
仙台：11月27日
廣島：11月28日
東京：11月30日
名古屋：12月2日
大阪：12月3日
福岡：12月9日
京都：12月11日
鹿兒島：12月13日
2023紅葉景點推薦｜東京：六義園
六義園為一座建於江戶時代的著名庭園，更是日本的「特別名勝文化財」。曾被日本人評為賞楓名所冠軍，以和歌風情為主題。每年紅葉季節，六義園都會舉行紅葉夜燈會，讓人們在夜晚欣賞東京的紅葉美景。
地址：東京都文京區本駒込6丁目
開放時間：上午9點至下午5點（下午4點30分停止入園）
休息日：全年開放，12月29日至翌年1月1日休園
入場費：成人300日圓／65歲以上長者150日圓／小童免費
前往方法：
從JR山手線「駒込駅」步行約7分鐘
從東京地下鐵南北線「駒込駅」步行約7分鐘
從都營地下鐵三田線「千石駅」步行約10分鐘
2023紅葉景點推薦｜大阪：箕面公園
公園位於大阪市北部，其中一大看點為園內高33米的瀑布，再配上秋季的紅葉美景，難怪成為賞楓名所之一。此外，公園亦有售賣名物「炸楓葉」，非常酥脆可口，值得一試！
地址：大阪府箕面市箕面公園2番23號
開放時間：上午9點至下午5點
入場費：免費
前往方法：阪急電鐵「箕面站」步行約 5分鐘（至公園入口）
2023紅葉景點推薦｜京都：北野天滿宮
北野天滿宮有過千年歷史，向來都吸引不少遊客朝聖。園內種有350棵楓樹，樹齡有近350年至400年，形成一條紅葉隧道，非常值得打卡。
地址：京都市上京区馬喰町
開放時間：9:00～16:00（楓葉季）
入場費：（楓葉季）大人 1,200日圓、小孩 600日圓（附茶菓子）
前往方法：從JR「京都車站」搭市巴士 50號、55號 或 101號 至「北野天満宮」下車
2023紅葉景點推薦｜北海道：阿寒湖
提到北海道賞楓景點，一定非阿寒湖莫屬。湖的南邊有「森之小徑」，大家可以欣賞到阿寒湖的紅葉美景，更有機會遇見栗鼠或梅花鹿。亦可選擇乘坐觀光船或汽艇，在船上欣賞兩岸的景色。觀光船每小時會停靠一次「綠球藻小島」，讓遊客稍作參觀。
地址：釧路市阿寒町阿寒湖
開放時間：全日
前往方法：從JR根室本線「釧路」站搭乘阿寒巴士往阿寒湖方向約 2 小時，至終點下車後徒步3分鐘
2023紅葉景點推薦｜福岡：秋月城跡
秋月城跡擁有極富歷史底蘊，同時亦是最受歡迎的賞楓景點之一。遺址原本是一座小型城堡，現在仍然保留著城牆和護城河，提供了拍攝黑門和紅葉的絕佳場所，呈現出濃厚的和風風味。秋月城跡距離福岡僅需1.5小時車程，只需由博多站乘坐西鐵巴士到達甘木站，然後轉乘甘木觀光巴士就可到達。
地址：福岡縣朝倉市秋月野鳥
開放時間：全日
入場費：免費
前往方法：西鐵巴士「博多」站至甘木站下車，轉乘甘木觀光巴士 (秋月線) 於「秋月城跡」站下車