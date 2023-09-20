紅葉2023｜最新日本紅葉預測+時間表！ 5大人氣賞楓景點推介 東京/大阪/福岡/北海道都有！

踏入秋天，又是萬眾期待的紅葉季！日本向來都是賞楓必去熱點，日本氣象株式會社早前公佈2023年首輪日本紅葉預測，其中今年紅葉季最早將於10月下旬至11月上旬開始。以下為大家總結最新日本紅葉預測及時間表，以及不同賞楓景點推介，有齊東京、大阪、福岡、北海道！

日本氣象株式會社表示，由於今年秋季氣溫較高，日本東部和西部的紅葉觀賞時間將與預期相近，東京的最佳觀賞時間預計在11月30日左右，而大阪則約在12月3日左右。但日本北部的紅葉可能會比平常稍晚開始，北海道將會是最早看到紅葉的地區，預計札幌的紅葉季將在11月6日左右開始。

六義園為一座建於江戶時代的著名庭園，更是日本的「特別名勝文化財」。曾被日本人評為賞楓名所冠軍，以和歌風情為主題。每年紅葉季節，六義園都會舉行紅葉夜燈會，讓人們在夜晚欣賞東京的紅葉美景。

公園位於大阪市北部，其中一大看點為園內高33米的瀑布，再配上秋季的紅葉美景，難怪成為賞楓名所之一。此外，公園亦有售賣名物「炸楓葉」，非常酥脆可口，值得一試！

前往方法：從JR「京都車站」搭市巴士 50號、55號 或 101號 至「北野天満宮」下車

北野天滿宮有過千年歷史，向來都吸引不少遊客朝聖。園內種有350棵楓樹，樹齡有近350年至400年，形成一條紅葉隧道，非常值得打卡。

2023 紅葉景點推薦｜北海道：阿寒湖

提到北海道賞楓景點，一定非阿寒湖莫屬。湖的南邊有「森之小徑」，大家可以欣賞到阿寒湖的紅葉美景，更有機會遇見栗鼠或梅花鹿。亦可選擇乘坐觀光船或汽艇，在船上欣賞兩岸的景色。觀光船每小時會停靠一次「綠球藻小島」，讓遊客稍作參觀。

地址：釧路市阿寒町阿寒湖

開放時間：全日

前往方法：從JR根室本線「釧路」站搭乘阿寒巴士往阿寒湖方向約 2 小時，至終點下車後徒步3分鐘