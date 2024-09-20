踏入秋季，正是賞楓的最佳時機。無論是漫步在紅葉滿山的日本京都，還是沉浸在韓國雪嶽山的秋日美景中，都是一種無與倫比的享受。以下為讀者精選10個日韓紅葉團一日遊，全部都有早鳥優惠，部份更低至半價，即睇內文！
紅葉2024｜【低至8折】伊豆、熱海：修善寺温泉賞楓聖地一日遊（東京或新宿出發）
行程將帶各位走進熱海梅園，欣賞日本最早盛開的梅花與紅葉交織而成的絕美景致。隨後前往伊豆的修善寺虹之鄉，欣賞伊豆最美賞楓勝地，同時亦是靜岡最大的紅葉群生林，於這片秋日仙境中流連忘返。
一日遊(不含午餐)：只需HK$443起（原價：HK$554）
開售日期：即日起至2024年10月1日
適用日期：2024年11月15日至12月15日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【半價】富士山雙湖美景探秘一日遊（東京出發）
在新倉山公園的山巔，您可以遠望富士山那雄偉壯麗的身姿，並欣賞富士仙楓葉美景。接著前往忍野八海及山中湖，近距離欣賞富士山的壯麗景色。最後，在大石公園賞花漫步，留下難忘的回憶。
品鑑富士山融雪清泉& 親近優雅天鵝和靈動魚兒：只需HK$339起（原價：HK$678）
開售日期：即日起至2024年12月30日
適用日期：2024年9月19日至2025年7月21日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【買一送一】京都嵐山、奈良：嵐山小火車&竹林小徑&友禪光林&奈良公園&伏見稻荷大社&吉伊卡哇本鋪打卡一日遊（大阪出發）
奈良公園的鹿與楓葉絕對是奈良秋季必到景點！觀賞鹿群與楓葉交相輝映的美景，讓人心曠神怡，漫步其中足以感受奈良古老文化的魅力。前往伏見稻荷大社，穿越著名的千本鳥居，為家人和自己祈福。Chiikawa粉絲，絕對要到伏見稻荷的Chiikawa本鋪！專賣店販賣的限定周邊商品讓人愛不釋手。無論是乘坐嵯峨野小火車感受復古情調，還是漫步在竹林小徑中聆聽風吹過竹葉的聲音，嵐山的每一處都充滿了詩意。
集合地：只需HK$592起（人均：HK$296；原價：HK$1,182）
開售日期：即日起至2024年10月30日
適用日期：2024年9月18日12月31日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【半價】京都、宇治｜金閣寺&清水寺&平等院&宇治川&抹茶美食街&兔子神社&紫式部像（大阪或京都出發）
一日遊將帶各位領略京都的世界文化遺產、品嚐地道美食、欣賞自然美景。行程中將會到訪金閣寺、清水寺和平等院，感受京都深厚的歷史底蘊。特別是在楓紅時節，登上清水舞台，俯瞰京都的城市風光，紅葉與古老建築交相輝映。更可品嚐地道美食與宇治抹茶甜品，體驗地道風味。無論是春季的櫻花還是秋季的紅葉，這趟旅程將讓您充分感受古都的韻味與美景。
大阪&京都集合出發：只需HK$355起（原價：HK$709）
開售日期：即日起至2024年10月31日
適用日期：即日至2025年7月11日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【半價】上色見熊野座神社、高千穗峽＆天巖戸神社一日遊（福岡出發）
每到秋天，作為九州必睇的紅葉景點，高千穗峽峽谷兩側和步道周圍的楓葉亦會屆時盛開，紅葉美景令人陶醉！周時亦會到訪日本神話的發源地，天巖户神社，感受天巖户和天安河原堆石許願的神聖能量。接著，前往上色見熊野座神社，走過百隻燈籠的參拜道路，體驗神秘的穿户巖和御神木凪的奇妙色彩
集合地：只需HK$588起（人均：HK$294；原價：HK$1,176）
開售日期：即日起至2024年10月1日
適用日期：2024年10月7日至2025年2月28日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【6折】內藏山 & 可加購接送一日遊（首爾 & 釜山出發）
內藏山是韓國著名的秋景勝地，以其令人驚歎的秋葉而聞名。每到秋季，整座山被紅葉覆蓋，景色如詩如畫，吸引無數遊客前來觀賞。此一日遊容許「首爾上車，釜山下車」或「釜山上車，首爾下車」，方便玩盡雙城追楓。
[C] 內藏山從首爾到釜山的單程旅行 / [D] 內藏山單程（釜山- 首爾）：只需HK$434起（原價：HK$723）
開售日期：即日起至2024年10月10日
適用日期：2024年10月5日至11月11日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【6折】內藏山國立公園秋季賞楓一日遊（首爾出發）
參觀內藏山國立公園，在韓國最美麗公園之一欣賞幻變秋色。山林中的內藏寺，瞭解韓國文化象徵，徒步下山同時欣賞優美景色，漫步在鋪滿紅色、橙色和黃色楓葉的蜿蜒小徑。
一日遊（43座普通巴士）：只需HK$371起（原價：HK$619）
開售日期：即日起至2024年10月3日
適用日期：2024年10月25日至11月10日
立即預約：請按此
紅葉2024｜【8折】雪嶽山賞楓之旅一日遊（首爾出發）
秋季遊覽雪嶽山國立公園，彷彿大自然打翻了顏料盤，幻彩秋楓美景令人讚嘆！雪嶽山纜車之旅，欣賞周遭雄偉山脈和鬱鬱蔥蔥的高山美景。
雪嶽山賞楓之旅（含纜車）：只需HK$429起（原價：HK$536）
開售日期：即日起至2024年10月1日
適用日期：2024年10月15日至11月8日（星期六及日除外）
立即預約：請按此
紅葉2024｜【6折】雪嶽山／纜車／草泥馬樂園／鐵道自行車／晨靜樹木園之旅
暫別喧囂的首爾，感受韓國最美麗的山脈－雪嶽山欣賞秋色；然後到南怡島，秋天時可欣賞一整片紅色林景，享受浪漫及風景如畫的景色；再到晨靜公園感受自然的和諧。
雪嶽山、娜美、晨靜（秋葉：10月至11月）：只需HK$529起（原價：HK$882）
開售日期：即日起至2024年9月30日發售
適用日期：2024年10月2日至11月29日（某些日子不適用）
立即預約：請按此
紅葉2024｜【買一送一】南怡島／韓服體驗／羊駝農場／鐵軌自行車／小法國村／早晨寧靜公園一日遊
從首爾出發，展開全日遊行程。乘坐江村鐵道自行車，享受沿途美景，前往風景如畫的南怡島，漫步在美麗的林蔭大道上，隨意拍下南怡島的楓葉美景。更可體驗韓服，穿上傳統服飾，感受韓國文化的獨特魅力。
南怡島+ 韓服體驗+ 江村鐵道自行車：只需HK$606起（人均：HK$303；原價：HK$1,212）
開售日期：即日起至2024年10月1日發售
適用日期： 2024年9月20日至11月25日（星期六及日除外）
2025年3月10日至9月15日
立即預約：請按此