踏入秋季，正是賞楓的最佳時機。無論是漫步在紅葉滿山的日本京都，還是沉浸在韓國雪嶽山的秋日美景中，都是一種無與倫比的享受。以下為讀者精選10個日韓紅葉團一日遊，全部都有早鳥優惠，部份更低至半價，即睇內文！

紅葉2024｜【6折】內藏山 & 可加購接送一日遊（首爾 & 釜山出發） 內藏山是韓國著名的秋景勝地，以其令人驚歎的秋葉而聞名。每到秋季，整座山被紅葉覆蓋，景色如詩如畫，吸引無數遊客前來觀賞。此一日遊容許「首爾上車，釜山下車」或「釜山上車，首爾下車」，方便玩盡雙城追楓。 [C] 內藏山從首爾到釜山的單程旅行 / [D] 內藏山單程（釜山- 首爾）：只需HK$434起（原價：HK$723） 開售日期：即日起至2024年10月10日 適用日期：2024年10月5日至11月11日 立即預約：請按此 紅葉2024｜【6折】內藏山國立公園秋季賞楓一日遊（首爾出發） 參觀內藏山國立公園，在韓國最美麗公園之一欣賞幻變秋色。山林中的內藏寺，瞭解韓國文化象徵，徒步下山同時欣賞優美景色，漫步在鋪滿紅色、橙色和黃色楓葉的蜿蜒小徑。 一日遊（43座普通巴士）：只需HK$371起（原價：HK$619） 開售日期：即日起至2024年10月3日 適用日期：2024年10月25日至11月10日 立即預約：請按此