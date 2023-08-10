紐約機票｜KIEHL’S限定店登陸海港城 五堅情開live分享護膚心得/K Miles里數換雙人美國紐約來回機票

Kiehl’s今日起在尖沙咀設期間限定店，以真實比例的裝潢將New York Subway帶到海港城，是次活動更請來台灣人氣組合五堅情參加開live，全體成員賴晏駒（小賴）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉一同現身，分享護膚心得，以及最愛用的Kiehl’s產品。

台灣人氣組合五堅情在「Kiehl’s New York Subway」期間限定店開live。

小賴表示，平日最愛用Kiehl’s的金盞花水，分享護膚四字真言：「擦、壓、拍、敷」，令膚質大為改善，而A醇精華也是他的心頭好，對抗紋很有幫助！而「團長」邱鋒澤表示，覺得護膚最重要是睡覺，夠精神皮膚也會好。而眾人亦表示平日最緊要卸妝，即使平日只塗上防曬，也要做好卸妝。

今次活動Kiehl’s以美國鐵路特色為靈感，將紐約地下鐵搬到海港城海運大廈入口大堂，打造「Kiehl’s New York Subway」期間限定店。場內除了設有多個充滿紐約街頭藝術的打卡位，更有Kiehl’s豐富獨家精美禮品讓大家帶走。參加者可以登上紐約著名塗鴉地下鐵列車，感受當地街頭藝術氛圍，Kiehl’s代表Mr. Bones更會在車廂內與粉絲們拍照。場內亦有「個人化數碼貼紙相專區」，可以在特設的貼紙機內拍照，製作充滿紐約特色的獨特貼紙相。另外，期間限定店内亦設有產品展示區和皮膚諮詢區。

Kiehl’s致力推動Mission Renewal回收項目，「Kiehl’s New York Subway」現場亦擺設舊瓶回收箱，鼓勵客人攜帶清空的Kiehl’s正貨及印有可循環再用標記的個人面部護理產品膠樽和玻璃樽到場進行回收。全部收回的空瓶將會進行循環再造，杜絕浪費。另外，在活動期間，每一個回收的空瓶Kiehl’s均會捐出$10予V Cycle，以支持其推動及教育大眾。

在活動期間，每一個回收的空瓶Kiehl’s均會捐出$10予V Cycle。

最高 K Miles 里數 獲得雙人美國紐約來回機票

1.凡登記及到訪「Kiehl’s New York Subway」期間限定店，完成指定任務和於場內或指定Kiehl’s店舖購買產品，即可賺取K Miles里數，並有機會贏得精彩禮遇！於場內影相打卡及上載於社交平台（須設為公開），hashtag #KiehlsHK、#KiehlsNYSubway、#WeSkincareAboutYouHK 以及 @Kiehlshk，並在「個人化數碼貼紙相專區」特設的貼紙機內製作貼紙相，即可換領試用裝。數量有限，換完即止。

2.凡於限定店購買牛仔布袋，即可獲得個人化現場彩繪或身體彩繪服務。

3.獲得第二、第三及第四最高K Miles里數，有機會獲得寶麗萊相機（名額：3個）。

4.獲得最高K Miles里數，即有機會獲得雙人美國紐約來回機票（名額：1個）。