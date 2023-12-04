純素燕麥奶｜新加坡燕麥奶品牌Oatbedient登陸香港！原味/朱古力/奇亞籽

來自新加坡的人氣健康燕麥植物奶品牌Oatbedient正式登陸香港，配合冬季暖心上市，帶來其皇牌燕麥奶粉系列，三款口味包括Oatbedient即溶燕麥奶粉原味、Oatbedient即溶朱古力燕麥奶粉和Oatbedient即溶奇亞籽燕麥奶粉。顧客可隨時隨地享用冷熱飲皆宜，適合全家大小的美味燕麥奶粉。以易於攜帶的小袋包裝，既方便儲存又容易沖泡，可帶往健身室、辦公室、學校、露營、旅行，或常備在家隨時享用。
Oatbedient的故事源於2022年4月，品牌創辦人希望製作讓家人食得開心又放心的優良產品。有別於市面上其他即溶飲品通常會使用奶精（製自氫化棕櫚油）作為牛奶替代品，Oatbedient則選擇使用植物性燕麥奶粉作為產品基礎。食用棕櫚油飽和脂肪較高，有機會增加心臟病風險，而棕櫚油的製作過程更需要砍伐森林破壞環境，因此Oatbedient確保其產品不存在此類有害成分：
五大不添加（不含防腐劑，不含人造色素及調味劑，不含樹膠及增調劑，不含棕櫚油及奶精，不含乳製品）
健康多一點（低糖，非基因改造，純素友善，含β-葡聚醣 - 燕麥的重要成份β-葡聚醣能有助降低血液中的膽固醇及減慢身體吸收碳水化合物的速度）
純素即沖燕麥奶粉 原味/朱古力/奇亞籽3款口味
Oatbedient 即沖燕麥奶粉系列不但純素及清真友善，更迎合不同人士的需要：無論是熱愛運動的健身控、上班一族、莘莘學子、對飲食健康有要求，或是純粹需要方便快捷地補充營養的人也可得到滿足！
Oatbedient即溶燕麥奶粉原味麥香醇厚，燕麥的天然甜味與燕麥奶順滑的口感可謂絕配。最適合：長備辦公室 – 容易沖泡，瞬間享受；加入兩茶匙即溶咖啡即成燕麥奶咖啡！
Oatbedient即溶朱古力燕麥奶粉以優質濃郁的朱古力精心製作，豐富的朱古力味結合燕麥的麥芽味和麥香，讓人沉醉其中。最適合：冬天在家或露營時享用一杯熱朱古力燕麥奶加棉花糖，滋味無窮！
Oatbedient即溶奇亞籽燕麥奶粉營養豐富。你可一邊享受燕麥奶的醇香，一邊咀嚼燕麥碎及奇亞籽，增加口感及飽足感。最適合：輕食早餐、下午茶、宵夜或運動後補充體力 – 份量剛好，無負擔的滿足！
沖泡Oatbedient燕麥奶粉
將燕麥奶粉倒入杯中，加入180毫升80°C的熱水充分攪拌即可享用！(燕麥奇亞籽燕麥奶粉建議加入200毫升熱水攪拌)
購買Oatbedient燕麥奶粉
由即日起，Oatbedient 燕麥奶粉系列於指定Market Place、3hreeSixty及惠康有售，每款口味一盒12包將於12月1日至28日以期間限定價每盒港幣$55.9發售。