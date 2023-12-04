純素燕麥奶｜新加坡燕麥奶品牌Oatbedient登陸香港！原味/朱古力/奇亞籽

來自新加坡的人氣健康燕麥植物奶品牌Oatbedient正式登陸香港，配合冬季暖心上市，帶來其皇牌燕麥奶粉系列，三款口味包括Oatbedient即溶燕麥奶粉原味、Oatbedient即溶朱古力燕麥奶粉和Oatbedient即溶奇亞籽燕麥奶粉。顧客可隨時隨地享用冷熱飲皆宜，適合全家大小的美味燕麥奶粉。以易於攜帶的小袋包裝，既方便儲存又容易沖泡，可帶往健身室、辦公室、學校、露營、旅行，或常備在家隨時享用。

Oatbedient的故事源於2022年4月，品牌創辦人希望製作讓家人食得開心又放心的優良產品。有別於市面上其他即溶飲品通常會使用奶精（製自氫化棕櫚油）作為牛奶替代品，Oatbedient則選擇使用植物性燕麥奶粉作為產品基礎。食用棕櫚油飽和脂肪較高，有機會增加心臟病風險，而棕櫚油的製作過程更需要砍伐森林破壞環境，因此Oatbedient確保其產品不存在此類有害成分：

五大不添加（不含防腐劑，不含人造色素及調味劑，不含樹膠及增調劑，不含棕櫚油及奶精，不含乳製品）

健康多一點（低糖，非基因改造，純素友善，含β-葡聚醣 - 燕麥的重要成份β-葡聚醣能有助降低血液中的膽固醇及減慢身體吸收碳水化合物的速度）