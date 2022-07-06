素食者的天堂 《「揀植系愛」植系肉Food Mart市集》

素食大行其道，已成都市人生活習慣，但想享受啖啖肉，又不想犧牲動物，The Vegetarian Butcher植系肉，將在本月8至10日(周五至周日)於銅鑼灣希慎廣場舉行《「揀植系愛」植系肉Food Mart市集》，不但聯乘5大餐廳以植系肉檔的形式，推出一系列植物肉美食，並會在「揀植系愛」植系肉Food Mart市集首次發行「New Meat Coin」代幣，於市集內通行當作換領食物使用，而3天市集賣出的「New Meat Coin」代幣金額，將會全數捐贈予世界自然基金會香港分會(WWF-Hong Kong)，讓素食者品嘗到滋味美食外，又可為地球環境出一分力。

福袋包含同等價值代幣兼備籌款作用

除了美食，市集將被粉飾成處處都是特色打卡點，除了充滿個性的檔位設計外，還有推銀機及蓋章站，把愛美食、愛動物、愛地球的理念宣揚給身邊朋友。此外，入場朋友只須購買每份價值$150的「植系福袋」，內裡除了有植系肉環保袋、植系肉環保餐具套裝外，還有3枚New Meat Coin代幣(價值$120)，每個代幣可當$40在各個攤位內使用，換購不同菜色，讓大家試盡由5間餐廳精心設計的限定植系肉美食。