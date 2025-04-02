紫色粉餅大熱 超實用4大用法 一抹提亮、改善暗沉蠟黃肌膚

紫色蜜粉｜不少香港女生都追求白皙透亮肌膚，不過大部分都情況都並非膚色黑，而是面黃。今年大熱的薰衣草紫色粉餅，可能是這些女生的救星。以薰衣草紫的浪漫色調，修正蠟黃和疲憊感，更可以提亮膚色、控油及修飾紋理毛孔瑕疵，以下就為大家介紹幾款新出的紫色粉餅，以及紫色粉餅的用法，女生們齊齊學起來！ 2025年底妝持續流行「清透感底妝」，令紫色蜜粉應運而生。因為紫色蜜粉運用色彩學原理——黃色的對比色是紫色，令紫色粉餅正好可以修飾暗沉與蠟黃膚色，令底妝顯得乾淨又透亮。

想讓妝容透出自然光澤、輕鬆擺脫暗沉？混合校正蠟黃的藍色調及增加紅潤氣色的紅色調的「紫色蜜粉」就是黃皮和蠟黃肌的妝容救星！不僅可以在定妝同時校正蠟黃和疲憊感，對於提亮膚色、精準控油、和修飾毛孔瑕疵都很有感．還能讓膚質看起來更細膩、透亮，打造越夜越美的精緻妝容！ 紫色粉餅、蜜粉用法 1 ｜定妝：均勻膚色去暗黃 全面定妝是最普遍的用法，很適合大部分偏暖黃色的亞洲女生，使用紫色蜜粉能改善暗蠟黃、暗沉及疲及問題，使用時取適量蜜粉，輕掃全臉即可，可提亮膚色，令膚色更均勻，更有柔焦磨皮感，營造自然的透明感底妝效果。

紫色粉餅、蜜粉用法 2 ｜用「按壓」式上妝 想要讓蜜粉服貼，上粉時可用「按壓」式上妝，沾取蜜粉後，先在手上或衛生紙上掃勻，再用輕輕拍、按壓的方式上妝，這個方法可以令蜜粉更服貼，對於油肌、混合肌控油效果更好，乾肌的話，用按壓的方式不容易做成過度摩擦。 紫色粉餅、蜜粉用法 3 ｜局部提亮 部分帶珠光的紫色蜜粉，則可用作局部提亮，透過光線折射，令妝容呈現漂亮光澤。在完成底妝後，可沾取少量紫色蜜粉，點壓於鼻樑、鼻尖、額頭、蘋果肌及下巴等位置，加強局部提亮效果，令臉部更具自然立體感。

紫色粉餅、蜜粉用法 4 ｜補妝改善暗沉 不少女生都有底妝過了大半日後，出現暗沉、脫妝或油光問題。補妝時只需沾取少量紫色蜜粉，輕掃於暗沉位置，自然修飾疲憊暗沉，校正並回復肌膚明亮和清爽，同時柔化毛孔，增加膚質平滑感。

紫色粉餅及蜜粉推介｜ MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清柔肌空氣蜜粉餅 #0.2 LAVENDER 粉餅設計專為隨行補妝而設。無重絲滑配方帶來輕盈舒適感，其極致幼細配方有效塑造隱形無痕、不卡粉、不反白的自然定妝效果，並以薰衣草色中和偏黃膚色。粉餅附有訂製美妝鏡，任何時候都能輕拍補妝，同時隨附專屬「空氣蜜粉撲」，輕巧柔軟，綿密細緻絨毛增加空氣定妝感，修飾毛孔細紋。

紫色粉餅及蜜粉推介｜MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清柔肌空氣蜜粉餅 #0.2 LAVENDER $350

紫色粉餅及蜜粉推介｜SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅 $530 紫色粉餅及蜜粉推介｜ SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅 粉餅添加不含珠光卻具柔焦效果的粉末，可柔和隱去油光，模糊毛孔，令妝效光潔平滑，特別適合臉泛油光和毛孔明顯的肌膚使用。恬淡的淺薰衣草色為肌膚拭去暗沉，注入光亮和透明感，並特別添加紅色調粉體，即使是啞光質感也能營造出紅潤氣色，無瑕美肌。

紫色粉餅及蜜粉推介｜ shu uemura 植村秀 unlimited 羽紗柔光輕霧粉餅 - 星透紫 受日本摺紙藝術啟發的壓花設計，展現臉部立體感。粉餅專為亞洲膚色設計，以星透紫色校正蠟黃，中和膚色的黃調與暗沉，同時在肌膚表面形成一層輕盈的隱形薄膜，遮蓋毛孔，呈現零粉感的透亮霧光妝感，不單帶來立體感，也令妝容更持久服貼。結合日本創新水凝粉體科技，帶來如同濾鏡般一拍柔焦，提升底妝精緻平滑度。以「輕亮透光微粒因子」結合「保濕氨基酸」讓妝容隨時保持水潤，在定妝補妝同時，自然提亮肌膚。 紫色粉餅及蜜粉推介｜shu uemura植村秀 unlimited羽紗柔光輕霧粉餅-星透紫 $525

紫色粉餅及蜜粉推介｜ YSL BEAUTÉ 恆時輕透柔霧蜜粉 04 粉調薰衣草 $560 蜜粉質感如空氣般輕透無重，絲滑粉末平滑肌膚與柔焦毛孔，有效控油持妝並令妝容更細緻貼服，帶來如柔焦濾鏡的妝效，而不會令肌膚乾燥。粉調薰衣草色有效中和泛黃膚色，粉色重點提亮，特別適合亞洲膚色使用。配合全新設計的高訂粉撲，其柔軟絲絨的鬆軟質地有助每次提取最佳用量，令上妝更精準更容易。

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紫色粉餅及蜜粉推介｜ Huda Beauty 輕透紗光柔膚蜜粉 - 紫色 $345 限量版紫色蜜粉靈感來自Huda每年生日都會品嘗的紫芋蛋糕，輕輕以粉撲按壓在眼下至太陽穴，以紫色提亮、修正及中和亞洲人偏黃膚色，輕盈細膩質地，有效模糊瑕疵，打造持久亮麗妝容。

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