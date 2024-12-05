結合AR及文物重現巴黎聖母院 Visionairs西九展覽睇標誌尖塔建造過程/大火時刻

巴黎聖母院將於12月8日重新開放，這座擁有超過800年歷史的教堂曾於2019年經歷毀滅性大火，標誌性尖塔被大火摧毀。Visionairs由12月8日起至明年3月7日於西九文化區舉辦「浴火重生－巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」，展覽融合AR及文物，讓訪客瞬間「穿越」至巴黎，了解這座教堂多個歷史時刻，包括亨利四世國王的奢華婚禮、標誌性尖塔建造過程及2019大火時刻。展覽同時展出多件文物，讓訪客沉浸於巴黎聖母院的歷史之中。

了解聖母院建造及修復知識

展覽曾於全球不同地方舉行，包括巴黎、杜拜及上海等19城市，累積75萬名觀眾了解這座法國著名建築。Visionairs運用AR技術，訪客只需用Histovery研發的平板電腦掃描圖片，即可「到達巴黎」，回顧這座教堂超過800年歷史的重要時刻，點擊平板上不同的按鈕，可了解聖母院的小知識，例如聖母院另一標誌玫瑰花窗的意義等。訪客亦可左右滑動，對比聖母院古今不同。展覽當然不少得展示2019年聖母院毀滅性大火的紀錄，訪客更清晰了解由傍晚7點半至凌晨2點的猛烈火勢對聖母院的影響，以及工作人員如何讓這座歷史建築重新。展覽現場展出多件聖母院文物，包括石像鬼複製品及玫瑰窗投影，訪客亦可聽到聖母院管風琴及鐘聲的環繞音效，絕對是一場視聽盛宴及打卡熱點。