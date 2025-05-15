結業潮｜中環打卡異國情調餐廳Uma Nota及BEDU 6月21日最後營業

由本地長大法籍姐弟共同創辦的餐飲集團Meraki Hospitality今天宣布，旗下中環日系巴西菜餐廳Uma Nota及現代中東餐廳BEDU租約期滿後，結束香港一切營運，兩間餐廳即將營業至6月21日。

法籍姐弟引入日系巴西菜 餐飲集團於2018年由法籍姐弟Laura及Alex Offe攜手在香港創立。兩人從小在亞洲多個城市包括香港長大，決意在香港開拓飲食版圖，傳承跨越世代的珍貴傳統飲食文化，以平易近人方式帶給美食愛好者。2017年，二人開設集團第一間餐廳，位於中環卑利街的巴西熱鬧小酒館Uma Nota，主打本地罕有日系巴西菜，以巴西及南美洲料理融合現代日式烹飪技術。

菜式獨特本地罕有 獨特菜式包括Crudo Amazónico（三文魚刺身配以巴西莓柚子醬汁、腰果忌廉及香蒜辣椒油）、Trio Tartar（混合甜蝦、三文魚及油甘魚刺身），以柚子胡椒及青檸醃製，搭配香炸餃子皮脆片，適合配Cachaça甘蔗蒸餾酒沖調的雞尾酒。馳名的巴西烤肉有10小時低溫慢烤的北海道豬腩肉，配以煙燻紅椒、大蒜、陳年甘蔗蒸餾酒等調製的醬汁。特色的甜品有如庭園藝術品的Zen Garden，由自家製炭烤焙茶雪糕、綠茶海綿蛋糕、蜂蜜香草希臘乳酪、黑朱古力仿泥土組成，注入煙燻香氣，相當獨有！

業主加租營運成本上升 Uma Nota門口牆身巨型美女油畫自開業以來成為熱門打卡點，加上菜系獨特，味道不俗適合客人胃口，而且高性價比，一直大受歡迎，集團更於2018年進軍法國巴黎開設Uma Nota Paris。同年，再於中環歌賦街開設現代中東餐廳BEDU，散發異國情調，食材加入中東香料調味，因應季節調整餐單。開業不久後迅速成為情侶們約會餐廳，經常滿座。必食菜式有自家製薰衣草蜂蜜焗菲達芝士、自家即烤扁麵包、自家醃菜、香烤南瓜配蒜香乳酪、松露鷹嘴豆蓉、香料烤羊架、藏紅花香料飯等。 即使兩間餐廳生意不錯，但結束營運的決定基於仔細考量日益上升的營運成本，業主加租也是其一原因，以及香港市場不斷變化的挑戰後而作出。

光榮結業深感不捨 「Uma Nota 及BEDU 對於 Laura 和我來說意義重大，但這些餐廳之所以能夠真正活躍起來，則要感謝我們的暖心團隊和熱情的客人。雖然關閉香港Uma Nota 及BEDU令我們感到深深不捨，但我們共同建立的回憶將永遠銘刻在心。我們餐廳團隊對於與客人共創的美好回憶深表感謝，從熱鬧的餐飲慶典到深夜的歡笑等，每一段共同經歷都是一種榮幸，我們衷心感謝客人多年來的支持，並期待未來帶著全新的餐飲概念再與大家見面。」創辦人Alex表示。 集團隨後將焦點放在2024年於馬尼拉開設的Uma Nota Manila，以及即將在馬尼拉開幕的泰國菜餐廳Sabai。店方最後表示，希望最後的日子能和最初的日子一樣，捧場食客都充滿喜悅，為這一篇章畫上完美句號。

Uma Nota 地址：中環卑利街 38 號

電話：2889 7576

營業時間：

星期一至四12nn–3pm;6pm–10pm

星期五12nn-3pm;6pm-12am

星期六12nn-4pm;6pm-12am

星期日12nn-4pm;6pm-10pm

網址：Uma Nota網上訂座

BEDU 地址：中環歌賦街40號地舖

WhatsApp：6343 5622

營業時間：

星期一至四12nn–3pm;6pm–10pm

星期五12nn–3pm;6pm–12am

星期六12nn–4pm;6pm–12am

星期日12nn–4pm;6pm–10pm

網址：BEDU網上訂座