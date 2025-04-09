結業潮｜元朗人氣天澗居酒屋晚市限定優惠 $1美國牛五花壽喜燒

店方表示結業並不代表品牌結束，會物色新地方同大家再見。

被元朗區子民譽為高質有誠意、細節認真而大獲好評的元朗教育路天澗居酒屋，開業兩年多，日前宣布結業，將營業至4月下旬。大受歡迎的$1晚市壽喜燒限定優惠，將會繼續供應至店舖結業為止。

天澗居酒屋走中高檔路線，採和風庭園式布置，全卡位設計甚具私隱，並設有2間榻榻米房間。記者在開業初期曾到店訪問，得知店主兼總廚曾跟隨日本師傅學藝，堅持花時間自家製大和蓉豚肉燒餅、江戶前玉子燒等手工出品；串燒每日花上 3、4 小時逐串穿，取新鮮雞腿肉燒製。刺身取原條冰鮮魚自家劏，再細切成刺身，保留旨味。人氣之選有吞拿魚三點盛壽司、鹿兒島A4黑毛和牛壽喜燒套餐。

近期晚市推出$1激抵壽喜燒鍋，可選美國牛五花或豚肩肉泡菜鍋，只要每枱顧客消費滿$80即可享有優惠，每枱限用1次。追加1客A4和牛肩胛只需另加$148、A4和牛肉眼另加$188。不少網民讚$1壽喜燒足料超抵食得來質素不俗，肉品大大片，肉質軟嫩不「乾柴」，吃出並非將貨就價；多種蔬菜夠新鮮。另加$18配讚岐烏冬，爽滑又彈牙。

$78吞拿魚五點限定優惠

限定優惠餐牌都好抵，迷你石鍋鵝肝飯及迷你石鍋鰻魚飯均特價$58、吞拿魚五點優惠價$78、四隻海膽汁燒蠔$78、廚師發辦火炙壽司六點只是$78；Sapporo生啤又買一送一。

店方表示：「結業並不代表本店結束，我們會物色新地方，再次提供優質食材、優越服務給各貴客，各位有緣再見。」大家拭目以待！

