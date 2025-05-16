結業潮｜大角咀人龍慢煮牛丼店Kojima小島料理宣布6月暫停營業

大角咀超人氣日日排長龍日式丼飯小店Kojima小島料理，昨日在社交平台公布即將於6月暫停營業。有餐飲業行家感慨：「連生意好到排隊的食店都做唔住，無論小店或集團經營食肆都非常艱難。」



牛肉丼價錢實惠 Kojima小島料理由兩位滿腔熱誠的店主於2020年12月創業，小店僅有約10個座位，主打慢煮牛肉丼，選用冰鮮美國安格斯牛肉，客人可選西冷、肉眼、牛小排或牛板腱，分量分為小盛、並盛、大盛三種。丼飯鋪滿一片片牛肉，配上日本蛋黃及自製乳酪醬，分量不欺場。慢煮牛肉粉色鮮嫩多汁，肉味濃郁。餐牌亦有壽喜牛丼、咖哩雞飯、豬肉Taco飯及甜品。丼飯定食配湯和前菜，牛肉丼定食$63起價錢實惠，吸引客人排隊光顧，日日出現人龍，有foodie表示午市時段排足30分鐘。

經營壓力影響身心健康 二人在50呎廚房每日工作14小時，開業接近5年來，面對重重難關與壓力。店方多次在社交平台帖文表示「牛肉價格不斷上漲，無論時間、成本、利潤都唔符合成本效益，薄利多銷可以令我哋仲有生存空間，正因為要多銷，我哋忽略咗身體嘅健康同客人嘅交流。」而店方在昨日宣布停業的帖文中解釋停業的原因：「小島決定6月開始暫停營業。冇嘢比身心健康更重要，無論係太多食客嘅期望，長期過份緊繃嘅節奏，貨源問題，過度疲勞，種種嘅壓力都慢慢開始情緒失控，直到需要放假嘅地步。.....有聽到我放負嘅朋友都叫我哋加價，喺呢個捱打嘅環境，好多餐廳都割肉求存，而食客消費都變得謹慎，喺我哋角度加價係放棄競爭力嘅表現，加上根本追唔上成本，控制品質都變成壓力，有些貨已經暫停供應一段日子，根本想用都用唔起。」



沒回報只有捱打 帖文中提到：「個個只睇到風光嘅表面，以為我地日日排長龍搵好多，環境差更多憎人富貴厭人窮嘅人出現，亦都好多搞事搞非嘅人出現，事實係如果我哋真係咁好搵就請人做開埋大鋪啦，辛苦冇回報只有捱打，亦都係想放棄既原因之一。......每日都因為太大量而拒絕客人，有時個量大到已經唔係一間小店一個廚師可以承受，只可以盡力做，盡力滿足客人，亦唔想客人排咁耐食唔到，加上客人等待時間愈耐期望亦都愈大，我就會愈怕出錯，變成無形嘅壓力。」 店方最後表示多謝客人的厚愛，停業休息，想想方法改變模式，重整旗鼓未嘗不是一件好事。



Kojima小島料理 地址：大角咀櫸樹街58號地舖

電話：64790023

營業時間：星期一至六12nn-3pm，6pm-9pm（星期日休息）