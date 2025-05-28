結業潮｜尖沙咀三大日台過江龍 京都一の傳、塚田農場、Dazzling Cafe相繼撤出香港

近期無論老字號、連鎖店抑或過江龍食肆，都敵不過結業命運！單是尖沙咀旺區，海港城兩大日本過江龍「京都一の傳」及「塚田農場」已靜悄悄低調結業；進駐The One多年的台灣過江龍少女打卡熱點Dazzling Cafe又宣布5月31日離場。

百年歷史京都第一西京燒 在海港城經營餐廳的店主向記者報料，發現兩家日本著名過江龍直營餐廳「京都一の傳」及「塚田農場」靜靜雞執笠，變了空舖。2019年攻港的「京都一の傳」來自日本京都，有近百年歷史，被譽為「日本京都第一西京燒」，以平均每日賣近3萬片西京燒的優異銷量成為日本高端西京燒市場銷量最高的老店。記者昔日曾慕名光顧海港城店，保留京料理風味。如今京都總店一層餐廳，一層土產店售賣祖傳秘方西京風醃漬物。 京都一の傳

地址：京都市中京区柳馬場通り錦上る十文字町435番地



日本馳名炭火燒地雞

「塚田農場」於2017年在海港城初開業時也曾訪問過，居酒屋來自日本宮崎，在日本擁有超過60間分店，遍布新宿、池袋、神奈川、琦玉、大阪等地。食材由日本自家農場自給自足，主打多款地雞料理，馳名炭火燒地雞。海港城店坐擁優美海景，加上菜式精緻成為女客人熱門打卡地點。早年引入招牌美人鍋（含骨膠原雞肉鍋)掀起坊間一輪美人鍋熱。如今兩店撤退，大家只能去日本旅遊時光顧。