主打文具、生活用品及Chiikawa等精品的「文具佬」，近年快速擴張，不過繼馬鞍山旗艦店上月結業後，文具佬最近又宣布，石門分店因「遇到卡娃痴之吻」，而未能續約結業，並由即日起推出全場執笠清貨優惠。

文具佬主打文具及生活用品，近年亦睇準chiikawa市場，引入多款chiikawa精品，成功功愈開愈多。不過文具佬最近在社交平台宣布，石門分店因未能續約，無法在原舖位續租，「大家都知飲食行業有米芝蓮之吻，一到續約所有米芝蓮餐廳都驚驚 估唔到文具佬遇到嘅係卡娃痴之吻」。

石門店執笠清貨優惠

文具佬表示，石門店將營業至7月，「記得三年前，我哋膽粗粗租咗一間6000尺嘅現舖，用咗足足半年時間去增加新供應商，然後先至擺滿間鋪。石門街坊你哋嘅熱情支持，令我哋有數據知道乜嘢類別產品受歡迎，令我哋正式定位成為賣生活百貨嘅文具店。」又稱會繼續在石門區尋找新舖位。

文具佬石門店由即日起推出結業優惠，折實買滿100元享9折，而折實買滿200元更可享8折。