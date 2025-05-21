主打文具、生活用品及Chiikawa等精品的「文具佬」，近年快速擴張，不過繼馬鞍山旗艦店上月結業後，文具佬最近又宣布，石門分店因「遇到卡娃痴之吻」，而未能續約結業，並由即日起推出全場執笠清貨優惠。
文具佬主打文具及生活用品，近年亦睇準chiikawa市場，引入多款chiikawa精品，成功功愈開愈多。不過文具佬最近在社交平台宣布，石門分店因未能續約，無法在原舖位續租，「大家都知飲食行業有米芝蓮之吻，一到續約所有米芝蓮餐廳都驚驚 估唔到文具佬遇到嘅係卡娃痴之吻」。
石門店執笠清貨優惠
文具佬表示，石門店將營業至7月，「記得三年前，我哋膽粗粗租咗一間6000尺嘅現舖，用咗足足半年時間去增加新供應商，然後先至擺滿間鋪。石門街坊你哋嘅熱情支持，令我哋有數據知道乜嘢類別產品受歡迎，令我哋正式定位成為賣生活百貨嘅文具店。」又稱會繼續在石門區尋找新舖位。
文具佬石門店由即日起推出結業優惠，折實買滿100元享9折，而折實買滿200元更可享8折。
馬鞍山分店上月結業
其實文具佬的馬鞍山分店已於4月結業，如今石門分店又結業，不少沙田區居民遇上雙重打擊，均感到不捨與不便，「仲諗住無咗馬鞍山，去石門都好啦，點知又有一個咁嘅消息。希望你地可以喺石門搵到另一個合適嘅鋪位，等我地買嘢方便啲」、「馬鞍山無石門都無埋，沙田居民點算好😭」、「Wego mall, 石門。。。沙田區沒希望了。。。」
網民不捨︰Chiikawa經濟都救唔到
不少街坊在帖子留言，「Chiikawa經濟都救唔到」、「真係為左Chiikawa留低左好多腳毛」、「見你賣kawachi搵到錢加你租?」、「咁突然， 石門呢間好好行，夠闊落， 差唔多個個星期帶小朋友去行， 希望會喺附近開返啦」。
文具佬石門分店詳情
最後營業日：7月上旬
地址：石門京瑞廣場二期G25
營業時間：09:00 - 21:30 (星期一至五)｜09:00 - 22:00 (星期六、日及公眾假期)