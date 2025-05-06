結業潮｜灣仔靚裝打卡素食餐廳JAJA 5月11日最後營業 臨別推5折優惠

灣仔少女風粉紅裝潢素食餐廳JAJA，憑靚裝及精緻創意素食成為女客人的打卡熱門餐廳，開業只不過幾年卻傳來結業消息，日前餐廳在官方媒體公布將於5月11日最後營業，由即日起下午2時後入座可享主餐牌半價優惠。
散播快樂能量 宣揚健康生活
JAJA為Mira Dining餐飲集團旗下新派素食餐廳，以散播快樂能量和宣揚健康生活為宗旨，原創素食風格新穎時尚，健康創意兼容，賣相精緻繽紛悅目，迎合一眾素食者及女客人來聚會。招牌作有煙燻粟米條配燒烤素蛋黃醬、一束花沙律、提生糙米壽司拼盤、雲南野菇雲吞滋補湯配香辣花椒芝麻醬、一系列奇亞籽布丁等。最近推出的花漾喜悅下午茶，以摩天輪玩具盛載，相當吸睛！
下午2時後入座主餐牌半價
JAJA日前透過官方Facebook及IG公布結業消息：「我們懷著滿心不捨宣布JAJA將於5月11日最後營業，完成這段美好的素食旅程。JAJA堅持以最繽紛時尚的精緻美食為您帶來驚喜的味覺體驗，每一道創意素食都是我們對美好生活的熱情詮釋。為感謝每位支持JAJA的您－無論是一路相伴的老朋友，或是來不及認識我們的新朋友，5/5-11/5期間，每日下午2時後入座均可享主餐牌半價優惠！JAJA團隊很高興能與你共同探索素食的無限可能，期望未來有機會再次與大家相遇。」至於會否在另一地址重開，直至截稿前集團暫未回覆。最後提一提，優惠不適用於5月9至11日晚市時段，想享有半價優惠就趁快啦！
JAJA
地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓
電話：2877 3999