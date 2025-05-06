結業潮｜灣仔靚裝打卡素食餐廳JAJA 5月11日最後營業 臨別推5折優惠

下午2時後入座主餐牌半價

JAJA日前透過官方Facebook及IG公布結業消息：「我們懷著滿心不捨宣布JAJA將於5月11日最後營業，完成這段美好的素食旅程。JAJA堅持以最繽紛時尚的精緻美食為您帶來驚喜的味覺體驗，每一道創意素食都是我們對美好生活的熱情詮釋。為感謝每位支持JAJA的您－無論是一路相伴的老朋友，或是來不及認識我們的新朋友，5/5-11/5期間，每日下午2時後入座均可享主餐牌半價優惠！JAJA團隊很高興能與你共同探索素食的無限可能，期望未來有機會再次與大家相遇。」至於會否在另一地址重開，直至截稿前集團暫未回覆。最後提一提，優惠不適用於5月9至11日晚市時段，想享有半價優惠就趁快啦！