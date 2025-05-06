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生活
2025-05-06 13:00:00

結業潮｜灣仔靚裝打卡素食餐廳JAJA 5月11日最後營業 臨別推5折優惠

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結業潮｜灣仔靚裝打卡素食餐廳JAJA 5月11日最後營業 臨別推5折優惠

結業潮｜灣仔靚裝打卡素食餐廳JAJA 5月11日最後營業 臨別推5折優惠

灣仔少女風粉紅裝潢素食餐廳JAJA，憑靚裝及精緻創意素食成為女客人的打卡熱門餐廳，開業只不過幾年卻傳來結業消息，日前餐廳在官方媒體公布將於5月11日最後營業，由即日起下午2時後入座可享主餐牌半價優惠。

JAJA日前透過官方Facebook及IG公布將於5月11日最後營業，由即日起下午2時後入座可享主餐牌半價優惠（優惠不適用於5月9至11日晚市時段）。 花漾喜悅下午茶 (兩位用)$364 官網預訂免加一，原價$428 寵愛媽媽母親節晚市盛宴 (2位起) (免加一服務費）官網預訂$428，原價$598 有一束花沙律、梅漬意大利小番茄丶紅菜頭丶水牛芝士、燕窩南瓜湯、主菜羊肚菌燴蘆筍冬瓜球、煲仔牛肝菌意大利飯、朱古力火鍋及飲品。

 散播快樂能量 宣揚健康生活

JAJA為Mira Dining餐飲集團旗下新派素食餐廳，以散播快樂能量和宣揚健康生活為宗旨，原創素食風格新穎時尚，健康創意兼容，賣相精緻繽紛悅目，迎合一眾素食者及女客人來聚會。招牌作有煙燻粟米條配燒烤素蛋黃醬、一束花沙律、提生糙米壽司拼盤、雲南野菇雲吞滋補湯配香辣花椒芝麻醬、一系列奇亞籽布丁等。最近推出的花漾喜悅下午茶，以摩天輪玩具盛載，相當吸睛！
 

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下午2時後入座主餐牌半價

JAJA日前透過官方Facebook及IG公布結業消息：「我們懷著滿心不捨宣布JAJA將於5月11日最後營業，完成這段美好的素食旅程。JAJA堅持以最繽紛時尚的精緻美食為您帶來驚喜的味覺體驗，每一道創意素食都是我們對美好生活的熱情詮釋。為感謝每位支持JAJA的您－無論是一路相伴的老朋友，或是來不及認識我們的新朋友，5/5-11/5期間，每日下午2時後入座均可享主餐牌半價優惠！JAJA團隊很高興能與你共同探索素食的無限可能，期望未來有機會再次與大家相遇。」至於會否在另一地址重開，直至截稿前集團暫未回覆。最後提一提，優惠不適用於5月9至11日晚市時段，想享有半價優惠就趁快啦！

一束花沙律$178 提生糙米壽司拼盤$178/6件、$328/12件 有脆辣菠蘿蜜卷、照燒茄子卷、金針菇黑松露脆卷 奇亞籽布丁$88 有朱古力莓莓、無花果園、熱帶奇蹟、綠仙子 雲南野菇雲吞滋補湯配香辣花椒芝麻醬(可選辣/不辣)$78/3粒，$138/6粒

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓
電話：2877 3999
 

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