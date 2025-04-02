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2025-04-02 18:31:10

結業潮｜米芝蓮必比登推介文苑飯莊開業2年宣布結業 4月27日最後營業

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結業潮｜米芝蓮必比登推介文苑飯莊開業2年宣布結業 4月27日最後營業

結業潮｜米芝蓮必比登推介文苑飯莊開業2年宣布結業 4月27日最後營業

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榮獲米芝蓮2024、2025必比登推介的粵菜館文苑飯莊，2023年開業，至今才兩年，今日(4月2日)卻在官方fb及IG公布結業消息，透露即將營業至4月27日。
 

文苑飯莊今日透過fb公布結業消息 （圖片來源:文苑飯莊facebook) 文苑飯莊即將營業至4月27日。（資料來源:文苑飯莊facebook)

文苑飯莊沒有交待結業原因，只在其社交媒體帖文表示:「這幾年，風雨不曾少過，但我們當它是磨練，就像香港人一樣，帶著那份獅子山下的韌性，咬緊牙關向前走。」「再見，從不是永別。文苑飯莊的這份山下精神，這份對美食與人情的熱愛，不會就此停下。將來的某一天，我們希望能再次與大家相逢，把這份熟悉的溫度和用心烹製的粤菜美饌，重新帶到你們面前。」

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馳名乳豬（圖片來源:文苑飯莊facebook) 傳統點心有豬膶燒賣。（圖片來源:文苑飯莊facebook) 時令菜式蛇羹（圖片來源:文苑飯莊facebook) 菜館也主打海鮮（圖片來源:文苑飯莊facebook)

米芝蓮必比登推介此菜館雖然位於隱蔽的屋苑商場內，但粵菜優質，吸引眾多食客捧場。主打傳統粵菜，提供燒味、點心、海鮮，也會供應時令菜式如蛇羹和煲仔飯。金牌小炒王採用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球入饌，鑊氣十足味道口感豐富。文苑飯莊營運總監CkPoon曾效力唯港薈酒店及富臨飯店阿一鮑魚，行內甚有名氣，他組廚房班底及服務團隊均來自多間名店，故此吸引不少行家捧場。但去年捲入Youtuber馬田爭拗風波，惹來負評，不過並沒有阻礙獲得必比登推介。可是今日傳出結業消息，令一眾支持者感到惋惜。

文苑飯莊靈魂人物營運總監CkPoon（圖片來源:文苑飯莊facebook) 文苑飯莊2023年開業(網上圖片)

文苑飯莊

地址：黃大仙竹園道55號天馬苑商場2樓S02號鋪
電話：31889095

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