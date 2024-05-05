香港經典廣告逐個數！「少少鹹、多多脆」、「如果太多牛奶味，朱古力就無訂企」、「曾共渡過漫長的歲月」、「你今日飲左未」、「望下山望下海 Macau旅行……」，只要一聽到廣告主題曲或者看到頭幾秒畫面，就已經記得廣告內容，輕易被廣告洗腦！本文提供10個洗腦美食廣告，絕對勾起不少80後、90後及00後的成長回憶，馬上看看你記得幾多個經典廣告！

1. 維他朱古力奶（1986年）：如果太多牛奶味唱足幾十年 一聽到「如果太多牛奶味，朱古力就無訂企，等到朱古力味返番嚟, 牛奶味又唔爭氣…」就會想到維他於80年代始起的朱古力奶宣傳廣告，白色牛牛與朱古力色豬豬一齊邊玩邊唱的畫面陪伴幾代不同的香港人成長，歷時數十年，轉換過不同年份版本的廣告，唯獨這廣告歌典從一而終沒有變更，夠晒經典！最搞笑是因為「如果太多牛奶味」這句歌詞曾被網民惡搞改為「如果太多韓瑪莉」，廣告商於2017年成功召喚到韓瑪莉拍廣告，成為一時熱話。 2.陽光檸檬茶（1987年）：陽光神曲紅足幾十年！邊度都有陽光 「當初相遇時回頭在笑，望著笑臉感覺像似首詩，每次見他將心意合成字句，偷偷的Say Hello…」這首歌當年唱盡少女情懷總是詩，同時亦是陽光的廣告歌，只要唱頭幾句就會想到陽光檸檬茶，多年來出現不同版本，成功捧紅不少人如初代的鄭伊健，成為當年的學生情人，期後版本的樊亦敏、黃宗澤及張栢芝亦成功跑出。

3.金龜嘜萬里望花生（1988年）：少少鹹、多多脆成花生名物 食花生雖然現時被形容為一字多義，除了本意吃花生外，有「睇熱鬧」的諷刺意味。但在80年的花生就一定想到金龜嘜萬里望花生，一播廣告就會聽到「少少鹹、多多脆，飲番杯一定要食佢…」非常洗腦之餘，更影響到幾代香港人，甚至多年來更出現不同版本。 4.時興隆（1988年）：時興隆零食集體回憶 相信大家兒時都曾吃過時興隆出品的零食，這個紮根香港數十載的零食品牌，於80及90年代時冒起，由學校的小食部至超級市場都會見到時興隆出品的魷魚絲、芝士圈等零食。當一聽到「曾共渡過漫長的歲月」第一句歌詞就會勾起無數人的童年回憶。

5.卡樂B薯片（1996年）：食卡樂B薯片！千祈唔好問幾點 卡樂B薯片多年來大受歡迎，當中這個經典廣告就最深入民心！片中由兩位研發家正在研發薯片，終於炮製到美味的薯片，捧著薯片正在品嚐成品時，被其中一句問及現時什麼時間，看手錶時就將一整碟薯片倒至地上。藉此帶出吃薯片要專心！與時同時，廣告片中的一句「食卡樂B薯片！千祈唔好問幾點」成為當年流行的口頭禪。 6.益力多（1999年）：「你今日飲左未」成流行口頭禪 外形迷你輕巧的益力多，大家由細飲到大。當中這個版本廣告因為一句「你今日飲左未？」成為洗腦之最。因為小朋友想從雪櫃取益力多飲，被大人恐嚇當中有菌，不要飲用，期後被家姐告知當然有菌，是健康的活性乳酸菌，小朋友始知被騙！

7.出前一丁（1999年）：妹妹去買出前一丁麻牛麵？ 出前一丁多年來推出過不少廣告，當中這個由妹妹去買麻油麵的廣告最經典！哥哥麻托妹妹去買麻油麵，妹妹一邊唱著「出前一丁麻油麵！出前一丁麻油麵」，豈料被路過的狗仔嚇一嚇，將出前一丁麻油麵講為出前一丁麻牛麵，令老闆不知道是什麼，最後無功而回，讓妹妹以為售罄，同時亦到麻油麵亦多了麻牛麵這個別名。 8.名古屋月餅（2003年）：薛家燕唱歌跳舞Sell燕窩月餅 當年正值TVB處境喜劇《皆大歡喜》熱播，飾演慈姑的薛家燕形象入屋且人氣十足，備受廣告商喜愛。當時的名古屋餅店（2007年已結業）推出了燕窩月餅，請來薛家燕載歌載舞大Sell燕窩月餅，雖然歌詞簡單，只是得一句，將代言產品特點唱出，「名古屋啊~燕窩~月餅~低卡~好食~又Fit啲」，但因為薛家燕演出效果甚有喜感，實在洗腦，至今令人難忘！

9.金龍船餅店（2003年）：𠽌𠽌𠽌蕭正楠騎呢食西餅 當年正值樂壇新人的蕭正楠，最令人記得的不是他的歌，反而是這個金龍船餅店廣告！因為內容夠騎呢，睇完都不知道想表達什麼，只是記得蕭正楠不停背對鏡頭𠽌𠽌𠽌，隨後最後廣告尾聲才說出這是金龍船餅店最新推出的𠽌𠽌凍西餅，𠽌到𠽌𠽌的𠽌𠽌凍。當年蕭正楠備受捱轟，更被起花名叫「𠽌𠽌𠽌」，人氣極速插水，當年不少港人認為無內容又騎呢，想不到期後金龍船餅店也捱不住於2006年全線結業。 10.澳門咀香園（2008年）：孖仔Soler代表作 隨著防疫措施解封，大家都會近近地去轉澳門即日遊！當然少不了就是買手信！當年澳門咀香園推出廣告，本來是由一群女仔以百老匯歌舞形式邊跳邊唱「望下山望下海 Macau旅行……」介紹自家品牌的手信，極速洗腦！不少港人更以此廣告歌來做電話鈴聲，隨後新版本更請來男子組合Soler拍廣告，更成為Soler的代表作，因反應熱烈隨後添食新廣告，出席不少商演活動時更被Fans點唱一定要聽現場版，深入民心！