經典還原！《遊戲王》X Vinnic推出藍眼白龍紀念珍藏充電套裝

已有44年歷史的香港電池品牌Vinnic，近年除了傳統一次性電池市場以外，更進軍不同電池領域，下至小型行動電源、中至汽車電池、大至戶外、家用儲能的Power Station。今回，Vinnic聯乘人氣動漫《遊戲王Yu-Gi-Oh!》推出限量版藍眼白龍紀念珍藏充電套裝，實用之餘亦極具收藏價值，粉絲們萬勿錯過！

完美重現《遊戲王》卡背

是次聯乘是以《遊戲王》中海馬瀨人的王牌「藍眼白龍」為主題。以遊戲王中藍眼白龍卡牌為藍本，完美移值至磁吸式5,000mAh行動電源之上，不單可以充電，還可以展現《遊戲王》迷對藍眼白龍的熱愛。除了行動電源，此套裝還包含多件精心設計的產品，包括可跟大部分市面上的裝置相容的USB-C充電線連千年積木造型收納束帶，極速為你的裝置充電。完美重現《遊戲王》卡背的磁吸手機卡套，卡套可方便磁吸於手機背面，易於攜帶及收納信用卡、八達通、名片等。另外，還有可以放在桌上顯示《遊戲王》迷對藍眼白龍的喜愛的壓克力立牌、一張預訂限量的藍眼白龍特典明信片以及一張以「LP值」為獨立編號的珍藏號碼牌。