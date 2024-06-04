經典還原！《遊戲王》X Vinnic推出藍眼白龍紀念珍藏充電套裝

已有44年歷史的香港電池品牌Vinnic，近年除了傳統一次性電池市場以外，更進軍不同電池領域，下至小型行動電源、中至汽車電池、大至戶外、家用儲能的Power Station。今回，Vinnic聯乘人氣動漫《遊戲王Yu-Gi-Oh!》推出限量版藍眼白龍紀念珍藏充電套裝，實用之餘亦極具收藏價值，粉絲們萬勿錯過！
完美重現《遊戲王》卡背
是次聯乘是以《遊戲王》中海馬瀨人的王牌「藍眼白龍」為主題。以遊戲王中藍眼白龍卡牌為藍本，完美移值至磁吸式5,000mAh行動電源之上，不單可以充電，還可以展現《遊戲王》迷對藍眼白龍的熱愛。除了行動電源，此套裝還包含多件精心設計的產品，包括可跟大部分市面上的裝置相容的USB-C充電線連千年積木造型收納束帶，極速為你的裝置充電。完美重現《遊戲王》卡背的磁吸手機卡套，卡套可方便磁吸於手機背面，易於攜帶及收納信用卡、八達通、名片等。另外，還有可以放在桌上顯示《遊戲王》迷對藍眼白龍的喜愛的壓克力立牌、一張預訂限量的藍眼白龍特典明信片以及一張以「LP值」為獨立編號的珍藏號碼牌。
*香港區7-Eleven及Ani-mall雙平台獨家發售。
鐳射雕刻方式將藍眼白龍呈現機身
這款產品是以較市面精緻的時尚單品為定位的手機配件，以鐳射雕刻方式將遊戲王中的藍眼白龍以極細緻的工藝呈現在機身上，並結合了無線充電技術和磁吸設計，配以不鏽鋼材質的一體化設計精心打磨而成，而且經過防指紋塗層處理，不易留下指紋和污漬，保持光滑如鏡的外觀。厚度僅為6毫米，非常輕巧，方便攜帶，可以輕輕鬆鬆地放入袋中或貼附在手機上。為何會是充電器而非行動電源呢？因為該產品亦可作無線充電座使用，可以插線秒變充電座的功能，方便使用。無論在家中、辦公室使用都非常適合！而包裝方面亦落足心思，以遊戲王中的石碑造型製作了收藏盒，更添收藏價值！
*香港區7-Eleven及Ani-mall雙平台獨家發售。