綠色家居｜宜家家居尖鯊咀Pop up K11 Art Mall開幕

IKEA早前宣布再次進駐油尖旺區，在8月開入K11 Art Mall，成為全城熱話。新店將設有家居區域、家居規劃中心及瑞典美食站等，並以「健康及可持續發展的家居生活」為主題，為顧客帶來綠色生活。為與大家提早熱身，IKEA由即日起，在K11 Art Mall地庫2樓中庭開設「宜家家居尖鯊咀Pop up」。

可持續發展生活由日常開始 「宜家家居尖鯊咀Pop up」同樣走可持續發展路線，在不同家居空間展示多款符合綠色低碳和可持續發展概念的傢俬及家品，讓顧客實踐綠色生活，例如在家居布置上選購天然布料，如亞麻以及經回收棉花製造的紡織家品；Pop up內展示多款以天然布料或100%回收物料製成的咕𠱸套等，選用的棉花都以較少水化肥和農藥種植，有效減低對環境的影響，清爽物料更可有效減低使用冷氣的需求。