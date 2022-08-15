綠色美容只是行銷技倆？5個方法辨識「漂綠」品牌

隨著消費者的環保意識提高，不少美容和美妝品牌也宣稱產品乎合「可持續」、「天然」和「零殘忍」，這的確是一個好的轉變。不過作為精明消費者仍然要注意品牌是否只是「漂綠」(greenwashing)，實際行為卻與宣稱的不盡相同。要辨識「漂綠」品牌和產品，我們可以留意以下5個方法： 1. 看可計量的數據，而並非宣稱 要識破「漂綠」技倆，第一步就是找出數據，而並不對品牌的行銷宣稱照單全收。例如聲稱「環境友善」的品牌，背後究竟用了幾成的可回收包裝，有沒有推行產品補充政策等。這些都是可計量的數據，而只非漂亮口號和插圖。 另外，一些品牌也愛以「未來目標」作為宣傳口號，例如「2030年達成100%可回收包裝」。要記著還未達成的事，就是未實現的承諾，只可當作參考，而非消費時的考量。

2. 了解成份對健康和環境的影響 美容和美妝產品成份會直接影響我們的皮膚和健康，同時也有可能對環境造成傷害，關注環保的朋友也該仔細閱讀成份，不盲目相信品牌的廣告標語。 例如會導致珊瑚白化的桂皮酸鹽和氧苯甲酮，在避免海灘游泳時使用外，在日常產品中也應小心，因為部分微細成份有可能無法過濾，在沖洗過程中流入大海。 3. 分辨「可持續」、「天然」和「零殘忍」等宣稱 「可持續」、「天然」和「零殘忍」等都是非常熱門的行銷術語，讓我們相信產品必定是環境友善的。 可是這些宣稱雖有重疊之處，但本質上卻完全不同。例如採用「天然」成份並不等於開採是乎合「可持續」原則，也不代表沒有對動物造成傷害或殺害。 還有「純素」、「有機」和「純淨」等術語，都代表著不同的原則和價值。的確，我們很難找到十全十美的產品，但要了解背後的意義才能找到最乎合個人價值觀的產品。