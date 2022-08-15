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生活
2022-08-15 20:44:29

綠色美容只是行銷技倆？5個方法辨識「漂綠」品牌

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隨著消費者的環保意識提高，不少美容和美妝品牌也宣稱產品乎合「可持續」、「天然」和「零殘忍」，這的確是一個好的轉變。不過作為精明消費者仍然要注意品牌是否只是「漂綠」(greenwashing)，實際行為卻與宣稱的不盡相同。要辨識「漂綠」品牌和產品，我們可以留意以下5個方法：

1. 看可計量的數據，而並非宣稱

要識破「漂綠」技倆，第一步就是找出數據，而並不對品牌的行銷宣稱照單全收。例如聲稱「環境友善」的品牌，背後究竟用了幾成的可回收包裝，有沒有推行產品補充政策等。這些都是可計量的數據，而只非漂亮口號和插圖。

另外，一些品牌也愛以「未來目標」作為宣傳口號，例如「2030年達成100%可回收包裝」。要記著還未達成的事，就是未實現的承諾，只可當作參考，而非消費時的考量。

2. 了解成份對健康和環境的影響  

美容和美妝產品成份會直接影響我們的皮膚和健康，同時也有可能對環境造成傷害，關注環保的朋友也該仔細閱讀成份，不盲目相信品牌的廣告標語。

例如會導致珊瑚白化的桂皮酸鹽和氧苯甲酮，在避免海灘游泳時使用外，在日常產品中也應小心，因為部分微細成份有可能無法過濾，在沖洗過程中流入大海。

3. 分辨「可持續」、「天然」和「零殘忍」等宣稱

「可持續」、「天然」和「零殘忍」等都是非常熱門的行銷術語，讓我們相信產品必定是環境友善的。 可是這些宣稱雖有重疊之處，但本質上卻完全不同。例如採用「天然」成份並不等於開採是乎合「可持續」原則，也不代表沒有對動物造成傷害或殺害。

還有「純素」、「有機」和「純淨」等術語，都代表著不同的原則和價值。的確，我們很難找到十全十美的產品，但要了解背後的意義才能找到最乎合個人價值觀的產品。

4. 可參考認證和國際標準

若果要靠個人知識分辨所有成份和品牌生產過程，我們也可以參考認證和國際標準。例如ECOCERT發出的有機認證、Leaping BunnyCCF的零殘忍認證等，都是比較嚴謹和可靠的參考指標，而不只是一句標語和兔子圖案。

5. 了解品牌背後的集團

由於「可持續」的意識興起，不少集團也推出較「綠色」的子品牌，希望吸引新代的消費者，這的確是個好消息。但消費者也要注意品牌背後的集團的運作，是否乎合「可持續」的理念，否則也好有可能只是「漂綠」的手段。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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