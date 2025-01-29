綠茶餐廳蛇年限定賀年菜 手撕雞撈起$188 春節發財套餐$1,188起 送蛇年限定小禮品

主打新浙菜的綠茶餐廳在國內在超過400間分店，近日特別推出多款矜貴賀年菜式，如手撕雞撈起、清蒸白條、蔥油秋葵蟶子等，另外1月27日至2月5日期間，餐廳亦推出適合不同人數的春節發財套餐，價錢由$1,188起，過年一家人去食就最好不過！

綠茶餐廳賀年菜 綠茶餐廳自登陸香港後首次在港過新年，大廚團隊因此特別精選上乘時令食材，為大家帶來多款矜貴賀年菜，特色菜式包括喻意風生水起的「手撕雞撈起」(小:$188 ; 大:$368)，用料豐盛，包括手撕雞、花生、洋蔥絲、蘿蔔絲、蔥絲、芝麻醬等，雞滑肉嫩，層次豐富；喻意年年有餘的「清蒸白條」($168)，白條以營養價值高見稱，味道鮮美，清蒸魚肉更顯油潤嫩滑；有蟶心如意之意的「蔥油秋葵蟶子」($238)集鮮甜爽口於一身，口感豐富美味。當然亦不少得新年必食的橫財就手「花菇髮菜豬手」($168)、招財進寶「鮑魚冬菇時菜」($238) 、金銀滿屋「黃金蝦球」($188)， 每一款都意頭十足。

春節發財套餐 今個新春，綠茶餐廳更推出四款「2025年春節發財套餐」，包括9道菜四人套餐$1,188、11道菜六人套餐$1,688、12道菜八人套餐$2,388及12道菜十人套餐$2,888。菜單內多道菜式皆由杭州米芝蓮星級名廚俞斌親自監修，菜式嚴選多款時令食材入饌，匠心炮製出多款精彩佳餚，如宋嫂魚羹、南乳醉鮑魚、太鵰糟黃魚、龍井烤雞及狀員芋頭煲等。另外店內的植物亦會搖身一變成為許願樹，為大家新春祈福開運，由1月27日至1月31日，食客只需填寫祈願符即可免費領取綠茶蛇年限定小禮品「翻翻蛇」一份。 綠茶餐廳 (APM店)

地址：觀塘道418號創紀之城五期(apm)大堂高層UC-1號舖

電話：6300 6168

營業時間：星期一至日11:30am - 10pm 綠茶餐廳 (圍方店)

地址：香港新界沙田車公廟路18號圍方商場321A商鋪

電話：2699 8318

營業時間：星期一至日 11:30am - 10pm 綠茶餐廳 (銅鑼灣店)

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1202

電話：3460 2252

營業時間：星期一至日 11:30am - 10pm