綠豆湯食譜｜百合蓮子湯/三豆湯教學 4個小貼士解暑最有用！

當天氣特別炎熱，比起飲用冷飲，更加建議利用食療的方式解暑，而綠豆湯便是在各種消暑解暑方法中特別有效的方法。以下就教大家4個煲綠豆湯小貼士及2款解暑綠豆湯食譜教學，讓大家可以輕鬆渡過這個夏天！

綠豆湯小貼士｜用過濾水煲 不同水質熬煮綠豆湯時，其顏色都會變得不同，蒸餾水可以保持顏色最綠且長期不變，其次便是過濾水、純淨水或礦泉水，常用的自來水熬煮綠豆湯的顏色變化則最大和最快。而不少香港家庭都有在家中裝入過濾系統，因此如果想綠豆湯的顏色保持綠豆的原色，建議可以用過濾水來煲湯。

綠豆湯小貼士｜加入檸檬汁 酸鹼度會影響綠豆湯的顏色，因此可以加入幾檸檬汁來中和其酸鹼度，令綠豆湯的顏色可以保持鮮綠，同時讓人比較容易入口，最重要的是可以保留其清熱能力。

綠豆湯小貼士｜水滾後再放豆 在煲綠豆湯前不但要先將綠豆浸軟，同時需要保留綠豆衣，讓清熱的效果可以發揮最大。而煲湯的時候亦要等水滾才加入綠豆，之後繼續以小火煮8至10分鐘，便可以倒出綠豆湯當作綠豆水飲用。因為煲湯時融化的物質主要為綠豆衣的活性成分，所以湯的顏色仍然是碧綠色，而且氧化程度比較低，清熱的能力亦因而較強。

綠豆湯小貼士｜熬湯時使用煲蓋 由於需要保留綠豆的綠豆衣才可以令清熱的效果充分地發揮，所以在煲湯的時候需要防止綠豆衣氧化。而綠豆衣本身就含有大量多酚類物質，只要接觸空氣就特別容易氧化，因此建議在煲湯的時候使用煲蓋，盡量減少綠豆和氧氣的接觸面積。

綠豆湯食譜｜綠豆百合蓮子湯 綠豆百合蓮子湯屬於綠豆湯中較為常見的一款，除了綠豆的清熱能力外，蓮子和百合同樣具有去火氣、解暑的作用，因此這三款食材一起製成綠豆湯便可以將清熱的能力最大化，特別適合夏天時解暑食用。 食材：綠豆 100克／蓮子 80克

百合 50克／冰糖 適量 做法： 1. 綠豆預先用清水浸泡30分鐘以上。

2. 蓮子去芯、百合洗淨備用。

3. 在鍋中加入適量清水煮滾，轉小火後將所有材料放入鍋中煮40分鐘。

4. 煮好後放入冰糖，燜10分鐘後出鍋即可。