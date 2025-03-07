維他命A功效｜番薯芒果等7類食物增強免疫力+每日建議攝取量

維他命A含有多種有益身體的營養，不單可增強免疫力，還有助保持皮膚及呼吸道等黏膜的完整性，從而增強黏膜的防禦能力，令身體不易受病菌侵害。維他命A更有促進生長發育及保護頭髮及牙齒健康的作用，同時可改善夜盲症及乾眼症等，對身體各方面都有一定幫助。以下就為大家盤點7款富含維他命A食物及每日建議攝取量，建議在日常攝取適當分量，增強免疫力外，還可保障身體各方面的健康。

維他命A食物｜維他命A每日建議攝取量 維他命A對健康各方面都有好處，但任何營養都是適可而止，如果長期攝取過量維他命A，特別是通過保健食品過量攝取的話，有機會出現作嘔、頭痛、頭暈、視力模糊等中毒症狀。而維他命A的每日建議攝取量為成年男性600 μg RE，成年女性500 μg RE，每日攝取上限則應以3000 μg RE為限，而且亦應該以多吃天然蔬果為主，防止因攝取過多而出現中毒症狀。

維他命A食物｜動物肝臟 動物性食品中的維他命A被身體吸收的效果比植物性食品高，而動物肝臟的維他命A含量屬各種天然食物中最高，當中以羊肝、牛肝及雞肝為首，每100g就有逾10,000 μg RE含量的維他命A，相對含量較少的鵝肝、豬肝及鴨肝，每100g亦有超過4,000 μg RE含量的維他命A。雖然可快速補充維他命A，但建議食用適量為妙，一星期最多進食1至2次，每次攝取量最好不要超過50g，避免因攝取過量而出現中毒情況。

維他命A食物｜紅蘿蔔 胡蘿蔔素可在身體轉化為維他命A，而紅蘿蔔就有大量的B-胡蘿蔔素，有助轉化成維他命A，以幫助改善視力、皮膚及免疫系統的健康，一個中等大小的紅蘿蔔便可提供約1,500 μg RE的維他命A，建議混合油脂烹調，以提高維他命A在體內的吸收率。 維他命A食物｜番薯 與肉食不同，天然蔬果的胡蘿蔔素轉化率較低，所以正常食用適當分量的蔬果亦不用太過擔心維他命A攝取過量的問題，而番薯就含有豐富的維他命A，一個中等大小的番薯就能提供大約1,300μg RE的維他命A，而且還富含B-胡蘿蔔素及纖維素，所以不但有助補充維他命A，還有適當的食物纖維幫助身體排走毒素，對健康特別有效。

維他命A食物｜南瓜 不少家長會在嬰幼兒食物中加入南瓜，這是由於南瓜富有營養價值，不但有豐富的維他命A，還有維他命C、葉酸、膳食纖維等，多管齊下地增強身體免疫力，以助預防疾病。而南瓜中的葉黃素對眼部健康更有一定幫助，如果想針對改善眼睛健康，建議可以多吃南瓜來補充維他命A及葉黃素。 維他命A食物｜芒果 在眾多水果中，芒果所含的維他命A成分尤其出眾，一個中等大小的芒果就有約1,800 μg RE的維他命A，而且還含有維他命C及食物纖維的成分，幫助增強免疫力外，還有降血壓、降血脂等作用，有效延緩細胞衰老。不過由於芒果糖分較高，糖尿病患者及過敏體質需要謹慎食用，而且亦不宜食用過多，以防影響血糖及皮膚。

維他命A食物｜菠菜 菠菜屬於含有多種營養價值的綠葉蔬菜，不但富含葉酸、鈣及鐵質，而且還是維他命A的重要來源，一份煮熟的菠菜約提供 680 μg RE的維他命A，同時還有豐富的維他命C、E和K，可促進消化及腸臟蠕動，對幫助排毒特別有幫助。不過由於菠菜同樣含有草酸成分，有機會影響腎臟及甲狀腺的健康，建議烹飪前先焯水以減少草酸，從而增強其營養價值。 維他命A食物｜雞蛋 除了蔬果外，其實富含蛋白質的食物亦有豐富的維他命A，如果不想食用動物肝臟，可以選擇食用同樣含有維他命A成份的雞蛋，每100g的蛋黃約有400 μg RE的維他命A，而且還有維他命D、E等豐富的營養價值，更富含蛋白質，烹調方法亦多變，特別適合減肥及健身人士食用。