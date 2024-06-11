維他奶低糖香蕉豆奶登場 一連4個周末至7月7日 大派4萬盒試飲

維他奶全新低糖香蕉豆奶推出後旋即受到熱烈追捧，產品選用真香蕉汁製作，配合香濃大豆，入口順滑，飲出啖啖香蕉果味。低糖香蕉豆奶更採用低糖配方，不添加代糖，同時零膽固醇，好味又輕負擔！

全新維他奶低糖香蕉豆奶

旺角及中環播放裸眼 3D 廣告 為配合產品登場，維他奶低糖香蕉豆奶特別製作全新裸眼3D廣告，即日起至6月18日在旺角新之城外牆播放，亦會由即日至7月5日期間在港鐵中環站內播出，讓大家以嶄新視覺效果，用眼睛感受順滑且「蕉」氣十足的維他奶低糖香蕉豆奶。

旺角及中環播放裸眼3D廣告

流動宣傳車限定周末大派 4 萬盒試飲 此外，流動宣傳車由即日起至7月7日於指定日子遊走全港鬧市不同地點，大派4萬盒全新「維他奶低糖香蕉豆奶」，只要於指定時間尋找流動宣傳車踪影，即可獲得「維他奶低糖香蕉豆奶」250 ml一盒，同大家近距離分享啖啖果味的美好時刻。同時，於流動宣傳車出動當天，使用維他奶低糖香蕉豆奶AR Filter打卡，於Facebook或IG張貼貼文並tag @vitasoy，完成指定任務，有機會額外贏取限量版香蕉造型手挽小包一個（流動宣傳車出動日每日限量50個，得獎參加者將由小編於稍後時間私信聯絡領獎）。 維他奶低糖香蕉豆奶特製AR Filter

流動宣傳車限定周末大派4萬盒試飲

流動宣傳車出動地點及時間： 6月8日(12:30 – 18:30) - 尖沙咀海防道 6⽉9⽇(12:30 – 18:30) - 旺⾓⻄洋菜街 6⽉14⽇(12:30 – 18:30) - 荃灣眾安街 6⽉15⽇(12:30 – 18:30) - 中環碼頭 6⽉16⽇(12:30 – 18:30) - 葵芳葵涌廣場 6⽉21日(12:30 – 18:30) - 旺⾓朗豪坊（近萬寧） 6⽉22⽇(12:30 – 18:30) - 銅鑼灣百德新街 （近Donki） 6⽉23⽇(12:30 – 18:30) - ⼤圍村南道 7⽉6⽇(12:30 – 18:30) - 沙⽥排頭村 7⽉7⽇(12:30 – 18:30) - 坑⼝常寧路