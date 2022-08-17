維他奶「夏日齊飲齊FUN大抽獎」抽獎贏取限量版露營野餐禮品

近年香港人熱愛戶外活動，不管是野餐、露營、行山等各式活動，都吸引越來越多人走向戶外，享受大自然。今年維他奶特別推出「夏日齊飲齊FUN大抽獎」及送出限量版露營野餐禮品！

現凡於2022年8月17日至9月15日推廣期內，參加維他奶「夏日齊飲齊FUN大抽獎」，並於指定商店購買指定維他奶系列每滿$10，即可參加抽獎一次，滿$50更可獲額外5次抽獎機會，多買多中，贏走限量版型格露營野餐禮品。其中包括野餐帳篷(200份)、便攜野餐桌及椅子套裝一套(200份)、野餐墊(200份)及不鏽鋼杯及摺疊式餐具套裝一套(200份)。