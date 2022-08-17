維他奶「夏日齊飲齊FUN大抽獎」抽獎贏取限量版露營野餐禮品

近年香港人熱愛戶外活動，不管是野餐、露營、行山等各式活動，都吸引越來越多人走向戶外，享受大自然。今年維他奶特別推出「夏日齊飲齊FUN大抽獎」及送出限量版露營野餐禮品！
現凡於2022年8月17日至9月15日推廣期內，參加維他奶「夏日齊飲齊FUN大抽獎」，並於指定商店購買指定維他奶系列每滿$10，即可參加抽獎一次，滿$50更可獲額外5次抽獎機會，多買多中，贏走限量版型格露營野餐禮品。其中包括野餐帳篷(200份)、便攜野餐桌及椅子套裝一套(200份)、野餐墊(200份)及不鏽鋼杯及摺疊式餐具套裝一套(200份)。
大家須在8月17日0時0分0秒至2022年9月15日23時59分59秒止（首尾兩天包括在內），於指定零售點/網店如的 7-Eleven便利店、OK便利店、惠康超級市場、百佳超級市場等，購買任何指定維他奶豆奶、維他奶VitaOat燕麥奶、維他奶純豆漿滿港幣10元，即可參加抽獎一次，如消費金額滿港幣20元，可參加抽獎兩次，如此類推。
當購買指定產品消費金額達港幣50元便可獲｢額外抽獎機會｣：購買指定產品消費金額達港幣50元並少於港幣100元，可獲額外5次抽獎機會。如購買指定產品消費金額達港幣100元並少於港幣150元，合共可獲額外10次抽獎機會，如此類推。
參加者憑有效電子收據，即可到網站登記，成功完成登記即可參加抽獎，有機會贏取奬品。每張有效收據只限登記參加推廣活動一次，惟每名參加者參加次數不限，買得愈多，抽獎機會愈多！