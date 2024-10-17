維港同舟共遊即日起報名 免費於維港玩獨木舟及水上單車 毛孩都可以參加！

為慶祝中華人民共和國成立 75 周年及推動海濱發展20年，發展局和海濱事務委員會聯同香港遊樂場協會海洋新幹線將於灣仔「水上運動及康樂主題區」舉辦名為「維港同舟共遊 - Harbour of Life · Paddling Delight」的慶祝活動，10 場的「維港同舟共遊」主題水上活動，費用全免，並於今日起 (10月 17日)開放公眾報名！

「維港同舟共遊」體驗活動：毛孩遊、日落遊 體驗活動將於10月和11月3個周末進行，涵蓋4項共10場水上活動，預計吸引超過130位市民參加。活動包括首次於灣仔亮相的「水上單車體驗@灣仔海濱、人寵同樂的「獨木舟毛孩遊@灣仔海濱」、打卡維港日落美景的「獨木舟日落遊@灣仔海濱」及由灣仔作起點划到北角「東岸公園主題區」的「獨木舟跨海濱遊」。委員會藉著國慶和海濱發展20周年的契機，期望透過活動帶來不同形式的親水體驗，讓公眾享受維港。 維港同舟共遊報名連結 是次活動費用全免，名額有限，先到先得。「水上單車體驗@灣仔海濱」於「撲飛 POPTICKET」平台開放報名，有興趣的市民可盡早報名。（報名網址）

「維港同舟共遊 - Harbour of Life · Paddling Delight」公眾活動詳情： 「水上單車體驗 @ 灣仔海濱」 日期： 10 月 26 、 27 日（星期六、日） 時間：共 4 個時段 （第一場）早上 10 時至 12 時半 （第二場）下午 2 時至 4 時半 地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」 名額：每個時段 10 人、 4 場共 40 人 對象： 8 歲或以上人士（ 8-13 歲須有成人陪同參加）

「獨木舟毛孩遊 @ 灣仔海濱」 日期： 11 月 16、17 日（星期六、日） 時間：共 4 個時段 （第一場）早上 10 時至 12 時半 （第二場）下午 2 時至 4 時半 地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」 名額：每個時段 8 人、 4 場共 32 人（每時段最多 6 隻毛孩） 對象： 14 歲或以上人士帶同毛孩參加，每艘獨木舟最多可乘坐 2 位參加者 及1 隻毛孩

「獨木舟日落遊 @ 灣仔海濱」 日期： 11 月 16、17 及 23、24 日（星期六、日） 時間：共 4 個時段 （每日一場）下午 5 時至 6 時半 地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」 名額：每個時段 8 人、 4 場共 32 人 對象： 14 歲或以上人士

「獨木舟跨海濱遊」 日期： 11 月 23、24 日（星期六、日） 時間：共 4 個時段 （第一場）早上 10 時至 12 時半 （第二場）下午 2 時至 4 時半 地點：灣仔、銅鑼灣和北角海濱附近水域 名額：每個時段 8 人、 4 場共 32 人 對象： 14 歲或以上人士

獨木舟跨海濱遊

同場加映：「海濱發展 20 周年紀念」藝術裝置展覽 為慶祝海濱發展20周年，海濱事務委員會將於 11 月底起在北角「東岸公園主題區」以「維多利亞港」為主題，舉行藝術裝置展覽，以時間廊方式展示香港海濱發展的重要里程碑及珍貴圖片。主題區的防波堤將變成藝廊，除了展出去年「維港海濱攝影及短片創作比賽」的得獎作品外，堤端將設置風動幕牆藝術裝置，融合香港獨特壯麗的海岸線景觀，為市民帶來耳目一新的藝術感受。 「海濱發展 20 周年紀念」藝術裝置展覽 展出日期： 2024 年 11 月底至 12 月 31 日 展出地點：北角「東岸主題公園區」 位置：炮台山屈臣道以西 交通：從炮台山港鐵站A出口經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達，步程只需約7分鐘