維港海上大巡遊市集門票開售 獨家紀念品/攤位遊戲/主題餐飲登場

萬眾矚目的維港海上大巡遊於11月1日正式揭幕。4大人氣角色包括多啦A夢、KAWS &芝麻街(Elmo)、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU率先於10月25日金鐘添馬公園對開海域登場。巡遊市集於同日舉辦，粉絲可搜羅多款獨家紀念品、暢玩不同攤位遊戲和品嘗各款主題餐飲。市集門票將於10月20日日下午6點起開售，即看下文！

巡遊市集推出多款角色紀念品、攤位遊戲及主題餐飲。紀念品涵蓋多個IP角色，包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街、Netflix電影《KPop獵魔女團》、影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》、《花生漫畫》中的SNOOPY與其他經典角色，以及TOLO元祖橡皮鴨。粉絲打卡海上充氣裝置後，不妨在市集中入手吊飾公仔和鑰匙扣等心頭好，延續快樂回憶。市集訪客更可於網上抽選全球限量300套的多啦A夢及SNOOPY的原木雕塑，別具收藏價值。

玩累了當然要品嚐各種獨家主題餐飲。粉絲必食多啦A夢卷蛋、KAWS &芝麻街冬甩和多款獨家設計的主題罐裝汽水。

市集同時設4大遊戲攤位，當中包括滑嘟嘟、《怪奇物語》和TOLO元祖橡皮鴨。玩家只須$60，即可挑戰滑嘟嘟及《怪奇物語》攤位；TOLO元祖橡皮鴨攤位則只須$50。

●所有遊戲攤位將實施限制遊玩次數之安排，每位持票人士當日每個遊戲最多可參與兩次，以保障各位持票人士之體驗。

●市集門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。

免費提供 《熊貓香港親友會》明信片

除了多個IP外，《熊貓香港親友會》同時於市集登場。《熊貓香港親友會》以香港6隻大熊貓盈盈、樂樂、可可、安安及龍鳳胎加加和得得為原型設計。市集免費提供實體及電子明信片，訪客可在明信片寫上祝福語，再投進大熊貓主題郵箱，寄往親朋好友。

在10月31日萬聖節當日，巡遊市集特設Trick-or-Treat活動。訪客以本次參與的IP角色造型入場，即可獲贈節日糖果等紀念品。

維港海上大巡遊 巡遊市集

日期：10月25日至11月1日

地點：中西區海濱長廊中環段（毗鄰添馬公園）

門票開賣時間：10月20日下午6時起