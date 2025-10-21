熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-21 14:00:00

維港海上大巡遊4大角色率先進駐港鐵站 神祕紫色訪客現身金鐘

分享：
維港海上大巡遊4大角色率先進駐港鐵站 神祕紫色訪客現身金鐘

年度盛事「維港海上大巡遊 by AllRightsReserved」即將開幕，但4IP角色已經急不及待想與粉絲拍照打卡。即日起至111日期間，多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU搶先於巡遊開幕前，進駐多個港鐵站！即看下文。

維港海上大巡遊4大角色搶先於指定港鐵站登場！

維港海上大巡遊4大角色搶先於指定港鐵站登場！

5大地鐵搶閘出場

一眾人氣角色搶閘登場，於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台與粉絲見面。落馬洲站到境大堂亦貼滿主題裝飾，迎接內地遊客。她們皆以巡遊造型出場，例如多啦A夢會趴在最愛的銅鑼燒上，滑嘟嘟甚至大字型躺在水泡上，趣怪動作融化粉絲的心。

adblk5
KAWS & 芝麻街（Elmo）於紅磡站車站牆柱出現。 麥當勞滑嘟嘟於銅鑼灣站牆柱出現。 LABUBU於中環站牆柱出現。 多啦A夢於尖沙咀站牆柱出現。 落馬洲站到境大堂貼滿主題裝飾，迎接內地遊客。

神秘角色現身車站！

驚喜一浪接一浪！港鐵宣布，神祕紫色訪客將會現身金鐘站，某位熟悉親切的人氣角色亦首次於車站內廣播。巡遊期間，毗鄰活動場地的金鐘站將會進行大變身，各位不妨留意！

車站主題打卡場景 詳情：

活動日期：即日起至十一月一日（第一階段）、十月二十三日至十一月一日（第二階段）

第一階段地點：

 中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站、紅磡站（站內牆柱）

● 落馬洲站（到境大堂）

第二階段地點：

 金鐘站（車站大堂、近E出入口及E出口玻璃幕牆、跨層扶手電梯、客務中心）

 會展站（客務中心）

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News