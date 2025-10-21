維港海上大巡遊4大角色率先進駐港鐵站 神祕紫色訪客現身金鐘

年度盛事「維港海上大巡遊 by AllRightsReserved」即將開幕，但4大IP角色已經急不及待想與粉絲拍照打卡。即日起至11月1日期間，多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU搶先於巡遊開幕前，進駐多個港鐵站！即看下文。

5大地鐵 搶閘出場

一眾人氣角色搶閘登場，於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台與粉絲見面。落馬洲站到境大堂亦貼滿主題裝飾，迎接內地遊客。她們皆以巡遊造型出場，例如多啦A夢會趴在最愛的銅鑼燒上，滑嘟嘟甚至大字型躺在水泡上，趣怪動作融化粉絲的心。