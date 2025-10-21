維港海上大巡遊4大角色率先進駐港鐵站 神祕紫色訪客現身金鐘

年度盛事「維港海上大巡遊 by AllRightsReserved」即將開幕，但4大IP角色已經急不及待想與粉絲拍照打卡。即日起至11月1日期間，多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU搶先於巡遊開幕前，進駐多個港鐵站！即看下文。
5大地鐵搶閘出場
一眾人氣角色搶閘登場，於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台與粉絲見面。落馬洲站到境大堂亦貼滿主題裝飾，迎接內地遊客。她們皆以巡遊造型出場，例如多啦A夢會趴在最愛的銅鑼燒上，滑嘟嘟甚至大字型躺在水泡上，趣怪動作融化粉絲的心。
神秘角色現身車站！
驚喜一浪接一浪！港鐵宣布，神祕紫色訪客將會現身金鐘站，某位熟悉親切的人氣角色亦首次於車站內廣播。巡遊期間，毗鄰活動場地的金鐘站將會進行大變身，各位不妨留意！
車站主題打卡場景 詳情：
活動日期：即日起至十一月一日（第一階段）、十月二十三日至十一月一日（第二階段）
第一階段地點：
● 中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站、紅磡站（站內牆柱）
● 落馬洲站（到境大堂）
第二階段地點：
● 金鐘站（車站大堂、近E出入口及E出口玻璃幕牆、跨層扶手電梯、客務中心）
● 會展站（客務中心）