網上熱話｜一家四口參與酒店飲宴 人情僅封$145全因1理由 新郎嬲到即時絕交

每年的年尾都是結婚擺酒的旺季，加上到了一定歲數後，身邊的朋友幾乎個個輪流排住隊結婚，因此需要花費大量金錢應付這種紅色炸彈。講到人情，近年的公價大概維持在$1,000至$1,200不等，視乎一對新人擺酒的場地以及與新人的交情而訂。不過，早前一名男子就指自己應邀到認識10幾年同學的婚姻，惟他帶同妻兒共4人出席飲宴，卻僅封了$145元人情，令新郎嬲到即時絕交！事主之後就用1原因堅持封呢個數十分合理，而部分網民亦認同他的做法，直指「人情其實都係心意啫」。

男子獲邀參加飲宴 一家4口出席人情僅封$145 參加好友或親人的婚宴當然是一件開心事，只因自己有幸為他們踏入人生新階段作見證，惟有時被一些關係並非十分親密的人邀請時，俾人情時難免會覺得心如刀割。早前，一位男子就表示自己獲認識10多年的同學邀請參加婚禮，雖然對方的婚宴場地為一間五星級酒店，但男子就未有多加理會，更帶同妻兒等一家四口齊齊出席，人情總共封了台幣600元（約145港元）。

1原因堅持封呢個數：夠食好多XX 因為事主認為一家四口出席婚宴，人情封$145已經足夠，所以當新郎因為這個金額而生氣時，他仍感到十分不解，不明白為何相識10多年的朋友會因為$145而大動干戈，先是無奈地詢問「真的是我包得太少嗎？」隨後又直言自己認為這個數十分合理，全因「六百元可以吃爭鮮的壽司二十盤了」。