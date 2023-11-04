網上熱話｜中學地理書列明香港高中低收入住宅 住1地區即被視為窮人 網民：唔怪得細路咁拜金

不時都會聽到有人指責其他人「拜金」，多數指部分人在得知他人住邊、返咩工或揸咩車後，就會對對方有既定印象，自動將對方簡單粗暴地分類為「有錢人」或「窮人」，而這些概念大多由日常生活接觸到的事物而得出來。早前，有網民就在社交平台分享現時中學生的地理課本，書中有一個部分竟然列明香港高、中、低收入的住宅分布，12個地方榜上有名，而部分更與政府統計處所公布的18區住戶收入吻合。不過，有網民就質疑現時的教材內容過分「市繪」，更揚言「唔怪得而家啲細路咁拜金」。

中學地理書列明香港高中低收入住宅 12個地方榜上有名 學生所用的課本一向有嚴格規管，只因書中的所有內容都有機會直接影響小朋友及青少年的價值觀塑造。早前，有網民就在社交平台上分享現時中學一年級的地理書，書中有一個部分竟然詳細列明香港高、中、低收入的住宅地區或樓盤，當中高收入住宅有「山頂和半山區」、「京士柏」、「大埔康樂園」等，中收入的則由「太古城」及「黃埔花園」做例子，而「彩虹邨」、「油麻地和深水埗等舊市區」等則被視為低收入住宅區。

與18區住戶收入吻合 住1地區即被視為窮人？ 這本中學一年級適用的地理書上除了有列表，更提供圖片予學生理解各區的居住環境。將地理書所區分的高、中、低收入住宅區與政府統計處公布的18區住戶收入做對比，可見部分資訊吻合，例如中西區、灣仔及西貢屬住戶月入「4萬元區」，而中西區是「最富有地區」，與書中的「高收入住宅」相符，至於被列為「低收入住宅」的深水埗區則多年來一直徘徊在18區住戶收入的尾二或包尾，月入中位數約為22,800元。因此在不少人眼中，只要聽到居住在深水埗，就很大機會被旁人視為「窮人」。