網上熱話｜中學生帶電話被訓導老師警告 家長1句說話KO+公開細節：真係教X！

中學生帶電話被訓導老師警告 家長1句說話KO+公開細節：真係教X！

訓導老師對很多人來說都是聞風喪膽的存在，就算是畢業多年的舊生，偶然遇到當年的訓導老師時，仍然會不自覺地企直啲。不過，有時訓導老師就算要維持學生的紀律，亦應該在適當情況下保留人情味，否則就會給予他人一個「唔識變通」的感覺。早前，一位網民就在網上分享自己被弟弟的訓導主任老師要求見家長的經歷，直指細佬因為在放學時間用電話而被訓導老師懲罰，引來大批網民狠批老師「好ON X」！

中學生帶電話返學被發現 訓導老師欲見家長 早前，有網民就在社交平台上投稿，分享自己被細佬的老師要求見家長的經歷。他表示自己有一日突然收到細佬訓導老師的電話，劈頭直指「需要見家長」，而當事主詢問所為何事時，訓導老師剎有介事地揚言他的細佬「帶咗部電話返學！」，並強調「學校係唔比帶電話嘅」。事主當時已覺得老師的行為無謂，嘲諷地回應指「下？咁大件事呀？聯合國嗰邊點講？」，又解釋指因為細佬要「自己一個返屋企」，所以有必要帶電話方便家人聯絡。

家長不滿學生無自由 1句說話KO訓導 雖然事主頻頻向老師表示自己早已知情，但老師卻一直強調「學校都有電話，無必要帶電話返學」。事主先質疑「係咪坐坐下車需要搵我嗰陣，佢就落車返學校再打比我？」，又反問「係咪上堂玩電話？」始揭細佬原來是在「學校門口借部電話比同學」，令事主即時嬲爆，向訓導老師揚言「唔係學校範圍用電話又關你地事呀？洗唔洗出去捉埋小販？」。當時老師仍堅決「沒收佢部電話等家長返嚟攞」，事主就以1句順利KO，直指「得啦隨你，我報警，部電話我買嘅，你收即係未問過我攞我啲嘢，即係搶啦」。