網上熱話｜中學男生每月僅$800零用錢 向女友提出AA制竟被鬧爆 網民：快啲分手

傳統思想就話中學生不應談戀愛，但其實有很多純真又難忘的戀愛都發生在中學生涯，青春得來又帶點遺憾。不過，中學生未有經濟能力，又未有太多自由空間拍拖，確實需要面對重重困難。早前，一位中學男生就苦呻自己每月僅得800蚊零用錢，欲向女友提起想靠AA制減輕負擔時，不但被女友一口拒絕，更惡言相向，令一眾網民睇到眼火爆！

中學男生苦呻拍拖洗費大 早前，一位中學男生在社交平台上發文，直指自己與同為中學生的女朋友拍拖3個月，自己每月有800蚊零用錢，而女友則有500蚊。因為零用錢唔算多，令發文者的經濟出現困難，坦言與女朋友「都算成日見，但每次食飯都係我俾晒，我真係負擔唔到」。

向女友提出想AA捱轟 亦因如此，發文者嘗試向女友提出AA制，直言「而家每餐都係我俾，其實有啲貴」，沒料到女方激動回應「吓？！你認真？」而當發文者補充道「我啲零用錢其實唔夠兩個人用，餐餐都最少100」時，女方即時炮轟「我啲零用錢夠好少，我已經無要求你餐餐都係西餐」，最後更口出惡言，狠批發文者「窮就咪X同我拍拖」。

網民唔睇好：快啲分手 發文者對女朋友的回應感到無奈及不解，遂發文問一眾網民「其實AA真係有問題咩」。大批網民留言表示睇到眼火爆，紛紛留言勸分，「快X啲分手」、「雖然年紀細，但最基本相處互相體諒都未做到，呢個女朋友放生啦」、「當大家對AA睇法唔同，要互相尊重，但是她最後講個句顯示到她不是個好人」，更有網民語重心長地表示「你真係以後要帶眼識人，你認為溝著呢條臭X會有好結果？」