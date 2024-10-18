網上熱話｜中年漢被港鐵車門夾肚腩 職員出手相助引全網爆笑

大家搭港鐵時，不時都會聽到提示廣播，呼籲大家小心車門，以免因為衝閘令自己或隨身物品被車門夾實。近日一位中年男人搭港鐵時，就因衝閘被車門夾實，而終於受害者竟然是他的肚腩！

圖片來源：YouTube@MTR Hong Kong

中年漢被港鐵車門夾肚腩 慘況網上瘋傳 搭港鐵勿衝閘以免發生危險就人人都知，但有時意外嘅嘢要嚟都真係擋唔住。近日，一張中年男子被港鐵車門夾實的照片就在網上瘋傳，引起大批網民爆笑。照片中，可見一位身穿深色T恤短褲的男子緊握車門旁的扶手，而肚皮位置則持續向前緊貼閘門，全因其肚皮位置竟被閘門緊緊夾實。

職員出手相助 獲救後引全網爆笑 該名男子被閘門夾實肚皮後，只能留守原地等候車站職員相救，因而在照片中，可見被夾男子只能在閘門旁企好，而職員則在他後方表示無奈，令場面更見滑稽。男子成功獲救後，更大方分享被夾痕跡，可見其肚皮位置有一個圓形的紅瘀傷痕，被網民戲稱「夾出一塊鮑魚印」。

圖片來源：YouTube@MTR Hong Kong

圖片來源：YouTube@MTR Hong Kong

網民盞鬼留言「 再夾低啲就GG了」 被夾男子的慘況被上傳到網上後，引起大批網民爆笑留言。有網民表示「俾港鐵度門夾住D衫，袋，鞋就見得多」、「夾住個肚腩要職員救，都係第一次見」、「好彩夾住個肚咋，再夾低啲就GG了」。不過，亦有網民因此而擔心港鐵會有安全隱患，「10幾20年前夾到野唔係會再開度門架咩，點解依家唔得嘅」、「咪以為好得意，如果夾多D，車門感應唔到照開車，隨時皮開肉爛或無命」。