網上熱話｜中環驚見裸男寒風中暴走 嚇窒內地網民：香港太超前了

香港經常發生奇人異事，但有時仍然會被部分事件所震驚。近日一位網民就在小紅書上發文，直指自己在中環驚見一位自由奔放的裸男，除了令他感到驚訝，亦令一眾內地網民為之譁然。

打工仔中環收工驚見裸男 早前一位在香港工作的網民驚訝地在小紅書發文，指自己在收工「埋頭玩手機」的路上，「一抬頭一整個大震驚」，只因在中環街頭竟然出現一位裸男，正自由奔放地在天橋上慢慢行走，而全身僅得一個黑色大布袋。

寒風中暴走引內地網民熱議 發文者除了對裸男感到驚訝，亦對身邊一眾香港人的反應表示震驚，「身邊的路人好像習以為常」，更直言「香港你還是太超前了」。他的發文引來不少內地網民回應，有網民認同「你們中環還是太超前了」、「好荒謬的事」、「上班上到精神失常了」，更關心他道「現在都降溫了，好冷的」、「不穿衣服但還懂得穿鞋子」。

最終疑似有警方介入 有目擊事件的網民上載相片分享後續，直指「他朝我走過來，手裏拿着個啥，嘴裏叫着『Money Money I want money』，誰不want money呢」、「今天親眼見到實屬是震驚」、「沒敢低頭看 怕看到不該看的」、「讓我比較驚訝的是香港路人都比較淡定，大家都對他不理不睬」。亦有人透露，裸男最終被警員帶走調查，「一開始確實沒啥人搭理他，我在後面跟着他一路到天橋，遇到的幾個人還是很興奮的，被阿sir制服的時候，還有好多人拿手機拍」。