不少打工仔都期待農曆新年後開工，能收到公司和老細的開工利是。不過有時拆開發現銀碼未如心中所想的話，多少都會有點失望。近日一位在中環返工的OL就在社交平台發文，直指對開工利是僅得XX蚊感到十分失望！

這位在中環返工的OL在社交平台以「收到公司開工利是」為題發文，劈頭指自己本以為開工利是會有較高的金額，豈料收到拆開後發現僅得港幣50元，令她不禁苦呻「真的好摳呀」，更直言得知只得50元後「天塌了」。

發文者後續有公開老闆的身分背景，直指老闆的家族「一家五口在公司」，但「一家子就給一封」、「公司名義，打開，50元港幣」。對於這個金額，發文者表示「這輩子打工都沒收過公司給這麼少的紅包」、「以前打工都基本上是100元，而且是每個管理層單發」。

網民留言：其實好正常

發文者對老細的開工利是不滿意，但就表示「我的同事真的好好，主動塞了兩個紅包，同事的紅包真的是意外之喜，一定要身體健康，暴富暴美」。對於發文者的失落，大批網民留言表示「其實好正常」、「通常香港的開工利是都是50」、「香港人派利是只是意頭」，更有人不解道「50和100有甚麼區別」、「圖個吉利，不奢望給多少」。

也有網民分享公司的開工利是金額，「中資開門利是1000」、「同中資發了2k」，不過亦有人指，「我公司10幾年全部都係20」、「我澳門都係收50，老細兩個仔，畀返兩封50佢，血虧」，「20港幣等於世界末日，沒錯，是我收到了公司20元的開工利是」。